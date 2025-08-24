Natalia Nykiel była jedną z gwiazd, które miały okazje wystąpić podczas tegorocznej edycji festiwalu w Sopocie. Piosenkarka zaśpiewała m.in. utwór zespołu Maanam "Boskie Buenos". Wykon przypadł do gustu widzom zgromadzonym przed telewizorami. "Świetny aranż, bardzo przyjemnie się słuchało", "Jedna z nielicznych polskich wokalistek, której artykulacja jest tak wyraźna, że śpiewając w języku polskim, rozumiesz każde słowo" - pisali w komentarzach pod materiałami z koncertu. Ich zdania najwyraźniej nie podziela Daniel Martyniuk. Syn Zenka wyraził na swoim profilu krótką opinię, która do najmilszych nie należy.
Daniel Martyniuk w ostatnim czasie jest bardziej aktywny w mediach społecznościowych niż zwykle. Syn Zenka chętnie komentuje różne wydarzenia. Tym razem wziął się za Sopot i występ Natalii Nykiel. "Nykiel nie wykonuj więcej utworów takich jak 'Boskie Buenos'! Dziewczyno? Obcasiki? Sukieneczka? Drętwota przy mikrofonie? Jak to zobaczyłem, to padłem, a Kora się w grobie przewraca" - napisał. Jeden z obserwatorów piosenkarki poinformował ją w komentarzu pod nagraniem, że znalazła się pod ostrzałem Martyniuka. "Daniel Martyniuk pojechał ci u siebie na stories" - napisał. Na odpowiedź Nykiel nie musiał długo czekać. "Wręczy mi mandacik"? - zapytała prześmiewczo. Nagranie z występu, który oburzył Martyniuka, znajdziecie poniżej.
Od kilku dni na profilu Daniela Martyniuka dzieją się dosyć niepokojące rzeczy. Natalia Nykiel nie była jedyną osobą, którą syn Zenka skrytykował w ostatnim czasie. Oberwała również jego żona, Faustyna. "Moja żona ma mnie przeprosić. Co ja jest śmieć jakiś? Nara. Albo przeprasza, albo będę ją jechał, dopóki nie weźmie rozwodu" - napisał na InstaStories. Faustyna Martyniuk na razie w żaden sposób nie zareagowała na wpis męża. Od dłuższego już czasu jest nieaktywna w social mediach, a ostatni post wrzuciła 15 czerwca.
