Natalia Nykiel była jedną z gwiazd, które miały okazje wystąpić podczas tegorocznej edycji festiwalu w Sopocie. Piosenkarka zaśpiewała m.in. utwór zespołu Maanam "Boskie Buenos". Wykon przypadł do gustu widzom zgromadzonym przed telewizorami. "Świetny aranż, bardzo przyjemnie się słuchało", "Jedna z nielicznych polskich wokalistek, której artykulacja jest tak wyraźna, że śpiewając w języku polskim, rozumiesz każde słowo" - pisali w komentarzach pod materiałami z koncertu. Ich zdania najwyraźniej nie podziela Daniel Martyniuk. Syn Zenka wyraził na swoim profilu krótką opinię, która do najmilszych nie należy.

Zobacz wideo Natalia Nykiel zaśpiewała hit Disneya. "To była wielka nobilitacja. Śpiewam tę piosenkę na koncertach do dziś"

Daniel Martyniuk grzmi po występie Natalii Nykiel. "Drętwota przy mikrofonie"

Daniel Martyniuk w ostatnim czasie jest bardziej aktywny w mediach społecznościowych niż zwykle. Syn Zenka chętnie komentuje różne wydarzenia. Tym razem wziął się za Sopot i występ Natalii Nykiel. "Nykiel nie wykonuj więcej utworów takich jak 'Boskie Buenos'! Dziewczyno? Obcasiki? Sukieneczka? Drętwota przy mikrofonie? Jak to zobaczyłem, to padłem, a Kora się w grobie przewraca" - napisał. Jeden z obserwatorów piosenkarki poinformował ją w komentarzu pod nagraniem, że znalazła się pod ostrzałem Martyniuka. "Daniel Martyniuk pojechał ci u siebie na stories" - napisał. Na odpowiedź Nykiel nie musiał długo czekać. "Wręczy mi mandacik"? - zapytała prześmiewczo. Nagranie z występu, który oburzył Martyniuka, znajdziecie poniżej.

Daniel Martyniuk uderzył w żonę. "Będę ją jechał, dopóki nie weźmie rozwodu"

Od kilku dni na profilu Daniela Martyniuka dzieją się dosyć niepokojące rzeczy. Natalia Nykiel nie była jedyną osobą, którą syn Zenka skrytykował w ostatnim czasie. Oberwała również jego żona, Faustyna. "Moja żona ma mnie przeprosić. Co ja jest śmieć jakiś? Nara. Albo przeprasza, albo będę ją jechał, dopóki nie weźmie rozwodu" - napisał na InstaStories. Faustyna Martyniuk na razie w żaden sposób nie zareagowała na wpis męża. Od dłuższego już czasu jest nieaktywna w social mediach, a ostatni post wrzuciła 15 czerwca.