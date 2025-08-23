Edyta Pazura prowadzi bardzo popularny instagramowy profil. Poza tematami lifestylowymi i urodowymi porusza tam czasem poważniejsze kwestie. Ostatnio żona aktora opublikowała post na temat Binjamina Netanjahu. Nie spodobał się on Heathcliffowi Januszowi Iwanowskiemu. Reżyser w niewybrednych słowach wypowiedział się na temat celebrytki. W obronie żony stanął Cezary Pazura.

Edyta Pazura obrażona przez reżysera. Skandaliczne słowa!

W niedzielę 17 sierpnia Edyta Pazura opublikowała na Instagramie post, w którym ostro skrytykowała Binjamina Netanjahu. "Tak wygląda zbrodniarz wojenny, który ma na sumieniu ponad 16 000 zamordowanych dzieci... O ile w ogóle ma sumienie... Głód, ból, zniszczenie i okrutna śmierć, a to wszystko w XXI wieku. Czasach Internetu, sztucznej inteligencji i lotów w kosmos. Moja babcia mówiła: 'nigdy więcej wojny' i dopóki żyli ludzie, którzy pamiętali II Wojnę Światową, tak było. Teraz znowu przyszedł czas lęku i strachu oraz… milczenia" - napisała poruszona celebrytka. Wpis zwrócił uwagę reżysera i producenta filmowego Heathcliffa Janusza Iwanowskiego, który w niewybrednych słowach skrytykował żonę aktora.

Tak wygląda polska blondynka antysemitka, żona polskiego aktora (zatrudniałem go jako producent filmowy). Czy Will Smith wiedział, z kim się spotyka?

- pytał, publikując zdjęcie Pazurów pozujących z amerykańskim aktorem. "A przypomnę: jej mężem jest Cezary Pazura - znany polski aktor, którego zatrudniałem kilkakrotnie. Jest od niej starszy o ponad 25 lat. I myślę, że to też jego dzieło - bo w takim układzie mąż jest jednocześnie partnerem i "tatusiem". I wygląda na to, że przykład tej żydożerki bierze właśnie z niego" - dodał w opisie. Reżyser opublikował jeszcze kilka postów uderzających w aktora i jego żonę.

Cezary Pazura stanął w obronie żony. Edyta już zapowiedziała pozew

Cezary Pazura nie mógł przejść obojętnie wobec skandalicznej wypowiedzi Iwanowskiego. Nagrał specjalny film, który opublikował na swoim youtube'owym kanale. - Nawet powiem wam szczerze, ja miałem taki moment, że sobie pomyślałem, że "po coś ty to zrobiła, po coś ty napisała ten post?". Ja takich postów nie piszę. Nie dlatego, że się boję. Nie chcę brać udziału właśnie w takich rozmowach, a jestem do tego zmuszony i wywołany do tablicy - zaczął. Nie omieszkał wbić szpili reżyserowi. - Gratuluję tych dziewięciu filmów, ale mam o nich swoje zdanie i ono nie jest pochlebne, więc nie będę go wygłaszał na głos - stwierdził. Aktor podkreślił też, że w wyniku działań Izraela tysiące niewinnych osób straciły życie. - Panu Januszowi, producentowi filmowemu, na zakończenie mogę poradzić. Jestem jednak bardziej doświadczonym filmowcem niż pan, mimo wszystko. Kolejny film powinien pan zrobić, a ten film powinien mieć tytuł: "Pożegnanie z rozumem". Moi drodzy, to wszystko, co miałem do powiedzenia. Poza tym teraz spokojnie zrzuciłem kamień z siebie i idę dalej z uśmiechem - podsumował. Edyta Pazura natychmiast podziękowała mężowy za rycerski gest i zapowiedziała podjęcie kroków sądowych wobec producenta. Heathcliff Janusz Iwanowski, którego nie można oznaczyć i który mnie zablokował, obraził mnie w sposób, na który nie możemy się zgodzić! Za to, że stanęłam w obronie ofiar, pan Janusz wyzwał mnie w swoim poście od antysemitek i "żydożerek". Do zobaczenia w sądzie, panie Januszu. Pieniądze z odszkodowania przekażę na ofiary w Strefie Gazy. Dziękuję Cezaremu za obronę i słowa prawdy - napisała.