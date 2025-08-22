Było tak źle, że Węgiel nie wytrzymała. Padły wulgaryzmy

Roksana Węgiel szybko stała się idolką nastolatek. Po wygranym "The Voice Kids" oraz Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci rozwinęła karierę jako piosenkarka oraz influencerka. Zdobyła milion obserwatorów na Instagramie, wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", a niedawno dowiedzieliśmy się, że zamierza studiować w Londynie. Fani mają do niej pytania nie tylko dotyczące kariery, ale i medycyny estetycznej.

Zobacz wideo My też zapytaliśmy Roxie o operacje

Roksana Węgiel zdenerwowana komentarzem. Tego słowa nie użyłaby na ściance

Piosenkarka pokazała na TikToku, że realizuje się w dubbingu. Udostępniła fragment sesji, w której podkłada swój głos. Widać, że jest w pełnym makijażu. Zresztą w takim wydaniu widzimy ją zazwyczaj. Jeden z komentujących wrócił do tematu medycyny estetycznej. "Nie no, co ty, nie robiłam ust" - oznajmił. Ten komentarz spotkał się z ostrą reakcją Węgiel. "Nie zes*aj się" - wypaliła gwiazda.

Dawniej wyznała Pomponikowi, że nie "majstrowała" przy swojej twarzy. - Nie. (...) Ja w ogóle nie rozumiem czegoś takiego - twarz się zmienia, ja też bardzo schudłam przy "Tańcu z gwiazdami", (...), po prostu tak wyglądam - przekazała wokalistka. Co z kolei mówiła w "Dzień dobry TVN"? - Uważam, że jeżeli ktoś chce sobie coś zrobić, aby się lepiej poczuć, to nie ma problemu, ale uważam, że wszystko z umiarem i wszystko w swoim czasie. Jak ktoś chce, proszę bardzo. Ja nie mam z tym problemu - ujawniła.

Roksana Węgiel pakuje walizki i rusza na podbój Londynu. Anna Senkara komentuje

Wkrótce gwiazda rozpocznie naukę na Nottingham Trent University. Anna Senkara, która mieszkała i studiowała w Londynie, wspiera Węgiel w tej decyzji, co zaznaczyła w rozmowie z nami. - Studia w Londynie to przepustka do międzynarodowej kariery. Roxie będzie miała koleżanki i kolegów z całego świata. Ja miałam na roku ludzi z Europy, Azji, obu Ameryk i Afryki, a decyzja o studiach w Londynie była jedną z najlepszych w moim życiu - przekazała dziennikarka. Jej zdaniem brytyjskie szkoły wspomagają przyszłą karierę, czego nie można powiedzieć o każdej uczelni w Polsce.