Znana w sieci influencerka podzieliła się szokującą historią w mediach społecznościowych. Trenerka etykiety i założycielka Instytutu Etykiety Aleksandra Pakuła zabrała głos na Instagramie, gdzie obserwuje ją niemal 200 tysięcy użytkowników. Tym razem opowiedziała o sytuacji, która bardzo ją zniesmaczyła. To miało być zwykłe wyjście do kawiarni. Mało kto mógł się spodziewać, jak się zakończyło.

Szokująca sytuacja w kawiarni. To spotkało influencerkę. Była załamana

Aleksandra Pakuła zauważyła oburzające zachowanie innej klientki w kawiarni. Okazało się, że pewna kobieta postanowiła zdjąć buty. To jednak nie wszystko. Położyła również nogi na krześle obok. Trenerka etykiety nie kryła oburzenia. "To ja obserwująca, jak w kawiarni pani zdjęła buty i położyła nogi na krześle obok. Niewiele rzeczy mnie nadal rusza, ale ta bardzo. Zasada, której jestem wierna od lat i od lat żałuję, że muszę jej przestrzegać: nigdy nie robię ludziom zdjęć z ukrycia, żeby pokazać ich wpadki" - czytamy na nagraniu opublikowanym na InstaStories. Byliście świadkami takiej sytuacji?

To zachowanie w restauracji było dla fanów nie do zaakceptowania. Co zrobiła uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Nietypowe zachowanie w restauracji miało miejsce również w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata w niewłaściwy sposób zachowała się w stosunku do obsługi. Kobieta nie mogła się zdecydować jaką potrawę zamówić. Kiedy podeszła do niej kelnerka, nagle zaschło jej w gardle i poprosiła o szklankę wody. Pracownica restauracji czekała na zamówienie, na co Agata stwierdziła zirytowana, że nie może nic powiedzieć, póki nie dostanie wody. Fani byli oburzeni. "Zapadłabym się pod ziemię ze wstydu przez jej zachowanie w restauracji", "Zachowanie księżniczki, a do księżniczki dużo jej brakuje", "Pierwszy raz oglądałam i jestem w szoku postawą tych kobiet, jak je oglądam, to już bym uciekła, bo są smutne, narzekające i w ogóle nie umieją się cieszyć z życia. Dostały od losu takich sympatycznych panów i nie umieją docenić" - pisali w komentarzach w sieci.