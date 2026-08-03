W 2004 roku do kin trafiła ekranizacja powieści Katarzyny Grocholi "Nigdy w życiu", której bohaterką była Judyta, która po kilkunastu latach małżeństwa, słyszy od męża, że ten chce rozwodu, a jego kochanka jest w ciąży. Judyta wraz z nastoletnią córką buduje dom i przenosi się na wieś. W międzyczasie toczą się jej miłosne perypetie. W główną bohaterkę wcieliła się Danuta Stenka, a jej nowego partnera zagrał Adam Żmijewski. Widzowie pokochali film w reżyserii Ryszarda Zatorskiego (przypomnijmy, że za "Ja wam pokażę!", a więc kolejną część serii, odpowiadał już Denis Delić, a obsadę niemal całkowicie wymieniono. Produkcja nie cieszyła się już takim powodzeniem). 22 lata od czasu premiery "Nigdy w życiu" Danuta Stenka wróciła na plan kontynuacji powieści Grocholi - "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później".

REKLAMA

Zobacz wideo Danuta Stenka mówi, w którym miejscu jest obecnie Judyta z "Nigdy w życiu"

Danuta Stenka na planie "Właśnie że tak!"

W marcu tego roku na rynku wydawniczym ukazała się czwarta powieść Katarzyny Grocholi, której bohaterką jest Judyta "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Kilka tygodni po premierze w sieci pojawił się audiobook utworu czytany przez Danutę Stenkę. Szybko okazało się też, że powstanie ekranizacja powieści, a Danuta Stenka znów wcieli się w główną bohaterkę. Zdjęcia do produkcji ruszyły w lipcu, ale na razie na temat samego filmu nie wiadomo wiele. Rąbka tajemnicy uchyliła sama Katarzyna Grochola która wraz z córką, Danutą Szelągowską, pojawiły się na planie produkcji i nagrały krótkie wideo z aktorką.

- Ja do was [nadaję - red] tutaj z planu. Judyta i Judyta - powiedziała Szelągowska wskazując na Danutę Stenkę i Katarzynę Grocholę. - No - odpowiedziała jej lakonicznie aktorka. - Ja kocham Danusię - powiedziała pisarka, a Stenka odpowiedziała, że też żywi takie uczucia do Grocholi.

Na ujęciach widać, że Stenka do roli zaczesała do tyłu, a cała fryzura była nieco zadziorna. Ponadto jako Judyta pojawiła się na nagraniu w różowym garniturze. Na jej twarzy widać było delikatny makijaż. Wygląda na to, że bohaterka grana przez Stenkę nie zmieniła się zanadto. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

O czym jest "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" (uwaga, trochę spoiler)

Ostatnia powieść Grocholi skupia się nie tylko na wiejskim życiu Judyty i Adama (tak, para nadal jest razem), ale też życiu miłosnym jej córki Tosi. Judyta nie pracuje już w redakcji i musiała się przebranżowić. Razem z Adamem założyła własną agencję matrymonialną. Za to Tosia jest mężatką i ma troje dzieci. Niestety, jej życie miłosne się komplikuje i na jakiś czas wraz z dziećmi przenosi się do domu matki. Nie wiadomo jednak czy scenariusz filmowy będzie całkowicie zgodny fabularnie z powieścią.