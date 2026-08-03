Kolejna rewolucja w Polsacie. Po 15 latach z anteny znika "dziecko" Solorza

W Polsacie od jakiegoś czasu zachodzą duże zmiany i kasowane są kolejne programy. W połowie lipca stacja wydała oświadczenie, że z ich anteny, po 23 latach, znika program reporterski o tematyce społeczno-interwencyjnej - "Interwencja". Poinformowano, że "dotychczasowa formuła 'Interwencji wyczerpała swój potencjał". Kilka dni później okazało się, że z Polsatu znikają "Wydarzenia" emitowane o 15:50 (więcej na ten temat TUTAJ). Teraz okazuje się, że widzowie nie zobaczą kolejnego sztandarowego formatu stacji. Mowa o "Państwo w państwie".

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora porównał współpracę z Kurskim i Miszczakiem

"Państwo w państwie" znika na stałe z Polsatu

"Państwo w państwie to program publicystyczny, który swoją premierę miał 2 października 2011 roku. Format był emitowany na antenie Polsatu i Polsatu News. Za program odpowiadali między innymi Michał Troiński (szef redakcji), Grzegorz Gościniak (reżyser), a także Dorota Gawryluk (producent). Prowadzącym od początku był Przemysław Talkowski. Program był wielokrotnie nagradzany, w 2012 roku dostał między innymi nagrodę Grand Press w kategorii Publicystyka. Warto nadmienić, że pomysłodawcą programu był Zygmunt Solorz, dlatego "Państwo w państwie" nazywano jego "dzieckiem".

Teraz okazuje się, że "Państwo w państwie" znika z anteny Polsatu. Jako pierwsze informację te przekazały Wirtualne Media. Okazuje się, że decydujące miały być tu wyniki oglądalności. "Zdecydował o tym dział programowy. Wyniki oglądalności były dla niego niewystarczające" - podał informator portalu. Dodał, że "w sprawie chodzi też o oszczędności". W tym samym artykule czytamy, że w decyzję był zamieszany Edward Miszczak.

Program [...] był finansowany z budżetu głównej anteny, dlatego decyzja o jego zakończeniu należała do działu programowego, kierowanego przez Edwarda Miszczaka

- czytamy.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia tego roku portal Press poinformował, że format w Polsacie ogląda średnio 822 tys. osób, a dodatkowe 137 tys. decyduje się na dłuższe odcinki programu w Polsat News.

Polsat wydał oświadczenie

Okazuje się, że niedługo później Polsat wydał oświadczenie w sprawie usunięcia z ramówki stacji programu "Państwo w Państwie". "Przez 15 lat dziennikarze 'Państwa w Państwie' ujawniali patologie systemu biurokratycznego oraz nagłaśniali przypadki nadużywania prawa w relacjach państwo–przedsiębiorca i państwo–obywatel. Dzięki interwencjom podejmowanym przez redakcję wprowadzono istotne zmiany w przepisach, uchylono wadliwe decyzje urzędników, a dziesiątki spraw skierowano do ponownego rozpatrzenia"- czytamy. Wyliczono też, jakie nagrody otrzymał format, ale ani słowem nie wspomniano, dlaczego znika z anteny.