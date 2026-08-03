3 sierpnia w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono, kim będą trenerzy nowej edycji "The Voice of Poland". Nie zabraknie Kuby Badacha, Michała Szpaka oraz Tomsona i Barona. Dojdzie jednak do zmian, gdyż z programem pożegnała się Margaret. Kto ją zastąpi? Wszystko jest już jasne - będzie to autorka takich hitów jak "Sen", "Ostatni" oraz "Skłamałam".

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"The Voice of Poland". To ona zasiądzie na fotelu trenerskim

W programie śniadaniowym TVP o nowej edycji "The Voice of Poland" opowiadała jego prowadząca, Paulina Chylewska. Ujawniła, że w roli trenerki zobaczymy Edytę Bartosiewicz. - Bardzo cieszę, bo to rzeczywiście cudowna kompozytorka, autorka tekstów, pisząca nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Wokalistka, artystka przez duże "A". Co więcej, mam nadzieję, że ten szał, bo to w końcu cytat z tej piosenki, ogarnie ją tak w 100 proc. i rzeczywiście będzie się świetnie z nami w tej edycji bawić - mówiła z zachwytem dziennikarka. Najnowsze odcinki pojawią się na antenie TVP2 już jesienią - emisja programu z "Przesłuchaniami w ciemno" rozpocznie się 12 września.

Edyta Bartosiewicz w roli trenerki w "The Voice of Poland". Co na to widzowie?

W mediach społecznościowych programu pojawiła się wieść o nowej trenerce. "Edyta Bartosiewicz dołącza do 17. edycji 'The Voice of Poland' i zasiądzie w legendarnym czerwonym fotelu! 'Do pełnienia roli trenerki w The Voice of Poland byłam zapraszana od pierwszej edycji, ale dopiero teraz czuję się gotowa, by podzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi artystami'" - dowiadujemy się. "Artystka, której utwory od lat poruszają kolejne pokolenia, teraz będzie szukać uczestników potrafiących przekazywać przez muzykę prawdziwe emocje" - dodano w poście.

Widzowie od razu zareagowali na tę informację i nie kryli zachwytu. "O! I to jest wreszcie dobry skład trenerski", "Lepiej być nie mogło", "Bosko! Wspaniały wybór", "Super, ciekawa zmiana", "Super skład. Fajnie że Michał został, a Edytę i jej piosenki uwielbiam", "Nie oglądałem żadnej z 17 edycji i teraz chyba zaczne oglądać" - pisali z zadowoleniem w komentarzach.