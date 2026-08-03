The Weeknd już niedługo wystąpi w Polsce, co wzbudziło spore poruszenie. Przed laty polscy fani dwukrotnie mogli zobaczyć wokalistę w akcji - na Open'erze w 2017 roku oraz na PGE Narodowym w Warszawie w 2023 roku. Po trzech latach kanadyjski muzyk powrócił do kraju i wystąpi w stolicy dwukrotnie: 4 i 5 sierpnia. Meteorolodzy zapowiadają, że oba dni będą niezwykle upalne, co spotkało się z reakcją organizatora.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie są wymagania koncertowe Kupichy i grupy Feel? To musi być w garderobie!

Koncert The Weeknd w upale. Organizatorzy pozwolą na wniesienie butelek z wodą

W tym tygodniu nad Polskę nadciągną afrykańskie upały, które mogą dać się wielu we znaki. Fani The Weeknd nie mają jednak zamiaru rezygnować z występu uwielbianego piosenkarza i z pewnością tłumnie pojawią się na PGE Narodowym w Warszawie. Organizator wydarzenia, czyli Live Nation, 2 sierpnia ogłosił, że koncerty rozpoczną się o 20:45, a bramki otwarte zostaną o godzinie 17. Na teren imprezy będzie można wejść z przedmiotem służącym do przechowywania, którego wymiary nie będą przekraczać wymiarów 21x15x6 cm. Jeśli torba bądź nerka będą większe, fani kanadyjskiego artysty będą musieli złożyć je w depozycie, który kosztuje 50 zł.

Dotychczas organizator nie pozwalał na wnoszenie własnych napojów. Tym razem zdecydowano zrobić się wyjątek. "Po konsultacjach z przedstawicielami artysty i analizie kwestii bezpieczeństwa, w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami, dopuszczone będzie wyjątkowo również wniesienie plastikowych butelek z wodą, pod warunkiem że będą bez korka oraz zakrętki (pojemność max. do pół litra)" - dowiadujemy się z oświadczenia, które opublikował Live Nation. Kwestia ta wynika z zasad bezpieczeństwa, gdyż brak nakrętki ma zapobiegać przede wszystkim rzucaniu twardymi przedmiotami, a także wnoszeniu nielegalnych substancji na teren wydarzenia.

The Weeknd pojawił się w Polsce. Nie miał ochoty na interakcję z fanami

Na kilka dni przed koncertami w Warszawie The Weeknd przybył do Polski. Fani zgromadzili się przed hotelem Raffles Europejski, by przywitać idola i zrobić sobie z nim zdjęcie lub poprosić o autograf. Piosenkarz najwyraźniej nie miał nastroju na jakiekolwiek interakcje i przemknął obok tłumu w asyście ochroniarzy. Nie zdecydował się na żaden gest w stronę fanów, którzy musieli obejść się smakiem.