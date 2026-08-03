Ryszard Rembiszewski aż przez 25 lat występował w Studio Lotto jako "Pan Lotto" i odczytywał szczęśliwe liczby w losowaniach Totalizatora Sportowego. Jednak nie tylko tym się zajmował i jest aktywny zawodowo do dziś.

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Był nie tylko "Panem Lotto". Tym zajmował się także Ryszard Rembiszewski

Ryszard Rembiszewski to nie tylko prezenter, ale także lektor, aktor czy konferansjer. Karierę rozpoczął od pracy w Polskim Radiu, a chwilę później trafił do telewizji. Na przełomie lat 80. i 90. popularność przyniósł mu program "Koncert życzeń". W latach 90. prowadził już "Telewizyjny Kurier Mazowieckiego Magazynu", "Muzyczny Rezonans", a także teleturniej "Start". Co ciekawe, to właśnie on jako pierwszy w historii prezentował w Polsce pierwszą transmisję Konkursu Piosenki Eurowizji.

Jako lektor pracuje od 1972 roku. Bez wątpienia jednak największą sławę przyniosła mu praca w Studio Lotto, którą wykonywał od 1983 do 2008 roku. Do dziś znany jest jako "Pan Totolotek" i "Pan Lotto". I choć zakończył tę współpracę po latach, to nie oznaczało, że odszedł na emeryturę. Od września 2013 roku do czerwca 2016 roku prowadził audycję "Pogodna prognoza kultury" w TVP1. Z kolei od sierpnia 2019 współprowadzi program TV okazje Extra.

"Pan Lotto" wziął drugi ślub po 70. roku życia

Co ciekawe, w ostatnich latach niemałe emocje budziło życie prywatne Ryszarda Rembiszewskiego. Okazało się bowiem, że stanął po raz drugi na ślubnym kobiercu, gdy miał ponad 70 lat. O swoim uczuciu opowiedział w "Dzień dobry TVN", gdzie pojawił się wraz z żoną. Para poznała się przed laty na jubileuszu Stana Borysa. Wtedy kobieta nie miała pojęcia, czym zajmuje się Rembiszewski.

- Po koncercie było przyjęcie w restauracji, na które poszliśmy. Elżbieta zostawiła szal i torebkę, więc jako dżentelmen zaniosłem jej rzeczy. Potem pojechaliśmy taksówką w jednym kierunku. Następnego dnia byliśmy na innym koncercie w towarzystwie znajomych. Później znów na następnym. A potem, po trzech takich wspólnych koncertach, byliśmy już sami - wyznał.

W pewnym momencie żona Ryszarda Rembiszewskiego postawiła sprawę jasno - albo ślub, albo "do widzenia". - Nie zrobiłabym tego, gdyby nie fakt, że Ryszard zapraszał mnie na te eventy. Czytałam w gazetach, że "raz jedna, raz druga, raz trzecia" i powiedziałam: "Chwileczkę, ja po rogach się już nie będę umawiała, jak 17-latka". Powiedziałam mu: "Albo będę miała status żony, albo możemy się rozstać" - skwitowała. Rembiszewski miał 73 lata, gdy drugi raz się ożenił.

Dziś Ryszard Rembiszewski ma 79 lat, zamieszkał z żoną w Hiszpanii i zmienił się nie do poznania. - Zapuściłem włosy, inaczej się odżywiam i funkcjonuję, bo mieszkam teraz na wybrzeżu Costa Blanca - chwalił się jakiś czas temu w rozmowie z "Twoim imperium". Zobaczcie, jak teraz wygląda, zaglądając do naszej galerii zdjęć.

Tak zmienił się RembiszewskiOtwórz galerię