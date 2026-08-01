Barbara Kurdej-Szatan to jedna z najpopularniejszych aktorek, która przez długi czas często gościła w wielu różnych programach. Wszystko zmieniło się po skandalu, który wywołał jej pełen emocji wpis z 2021 roku. Uderzył on w Straż Graniczną i doprowadził aktorkę do utraty pracy w TVP, przykrych incydentów w teatrze i kilkuletniej (wygranej przez nią) batalii sądowej. O Barbarze Kurdej-Szatan nieco ucichło, a teraz aktorka powróciła w całkiem nowej roli - prowadzącej "Dzień dobry TVN".

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Barbara Kurdej-Szatan jako prowadząca "Dzień dobry TVN". Widzowie tak ją podsumowali

Widzowie "Dzień dobry TVN" mogli się nieco zdziwić, gdy w sobotni poranek, 1 sierpnia, zobaczyli u boku Krzysztofa Skórzyńskiego Barbarę Kurdej-Szatan. To właśnie ona współprowadziła z nim wydanie i wcieliła się w tę rolę po raz pierwszy. Jak się okazuje, bardzo jej się podobało.

- Jesteśmy na Pol'and'Rocku, po raz pierwszy, znaczy jedyny, prowadzę Dzień Dobry TVN. Jeszcze nie miałam okazji prowadzić programu śniadaniowego. Jest super, bardzo mi się podoba, szczególnie ta energia, ta adrenalinka. Ja kocham taką adrenalinkę. No i lubię ludzi, lubię z ludźmi rozmawiać. Fajnie jest, naprawdę. Jest głośno, więc musimy trochę krzyczeć momentami do siebie, ale mam nadzieję, że nie za bardzo. Super, bardzo mi się podoba, naprawdę - wyznała Barbara Kurdej-Szatan na instagramowym profilu "Dzień dobry TVN".

Szybko wyszło na jaw, że widzom Barbara Kurdej-Szatan też przypadła do gustu. "Świetnie się ciebie oglądało", "Super", "Basiu, fajnie się ciebie oglądało", "Super pani prowadząca", "Więcej Kurdej-Szatan w 'Dzień dobry TVN', cudowna", "Uważam, że świetnie sobie poradziła, w każdej roli się sprawdza", "Jestem zauroczona panią Basią jako prowadzącą dzisiejszy program. Ujęła mnie jej naturalność, swoboda, wdzięk i radość. Pozdrawiam panią pięknie" - pisali widzowie w komentarzach na instagramowym profilu śniadaniówki.

Duże zmiany w programach śniadaniowych

Ostatnio w "Dzień dobry TVN" zaszła spora zmiana. Pod koniec czerwca z programem pożegnał się Maciej Dowbor, który, jak wyjawił, chce skupić się na własnych projektach. Ponowną decyzję podjęli również Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy pod koniec lipca poinformowali o odejściu z "halo tu polsat". Słynna para także przekazała, że zamierza skoncentrować się na rozwijaniu własnych marek osobistych i autorskich projektach.