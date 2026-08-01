Burza po przerwanym koncercie Męskiego Grania. Widzowie domagają się jednego

W piątek, 31 lipca, we Wrocławiu odbył się pierwszy dzień koncertów z cyklu Męskiego Grania 2026. Niestety, niekorzystne warunki pogodowe szybko skomplikowały sytuację i sprawiły, że organizatorzy musieli podjąć decyzję o przerwaniu, a następnie ewakuacji uczestników. Około godziny 22.00 nad Polami Marsowymi, na których odbywały się występy gwiazd, zaczęły pojawiać się pierwsze wyładowania atmosferyczne. Tuż po zakończeniu koncertu grupy Myslovitz na telebimach wyświetlono komunikat o wstrzymaniu koncertów, a także prośbę o opuszczeniu strefy pod sceną. Chwilę później podjęto decyzję o całkowitym zakończeniu koncertów, w związku z tym nie wystąpili: Łąki Łan, Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika oraz Męskie Granie Przedstawia: Kult. To nie spodobało się uczestnikom.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie są wymagania koncertowe Kupichy i grupy Feel? To musi być w garderobie!

Widzowie wściekli po przerwanym koncercie Męskiego Grania. Nie przebierają w słowach

Jak się jednak okazuje, nie wszyscy uczestnicy chcieli opuścić teren imprezy i nie ukrywali swojego rozczarowania. Teraz dają upust swoim emocjom w komentarzach na facebookowym profilu Męskiego Grania. Wszystko przez to, że jak piszą w komentarzach - "burza przeszła bokiem" - teraz domagają się więc albo zwrotu pieniędzy za bilety, albo przeniesienia występów gwiazd na kolejny dzień.

"Burza przeszła bokiem, co z biletami? Gdzie można się domagać zwrotu za niedograny finał imprezy? Rozumiem środki bezpieczeństwa, ale żeby kończyć koncert zamiast poczekać chwilę?", "Szczególnie, że wszystko już wskazywało, że po zagrożeniu. Trzymali nas na terenie, jak przechodzila burza, a jak przeszła bokiem i się skończyła to odwołali koncert... brawo organizatorzy! Nie bylo podstawy do odwoływania koncertu i tak trzeba podchodzić do tematu, żeby odzyskać kasę. Bo to zwykłe oszustwo. Wręcz kradzież", "Rozumiem, że skoro koncert został przerwany z waszej winy, bo deszczu nie ma, bo tu właśnie jestem, koszt za bilety zostanie oddany?", "Wszystko przeszło bokiem. Bedziecie zwracać bilety! Ludzie nie chcą wyjsć. Myślę, że to postępujący koniec Męskiego Grania", "Przenieść niezagrane koncerty na dziś. Kasa poszła, więc artyści pewnie mają zapłacone. Niech zagrają przed dzisiejszymi koncertami. Może pora nie nocna, bez fajnego klimatu, ale trudno" - pisali w komentarzach.

Do tej pory organizatorzy koncertu nie odnieśli się do komentarzy rozczarowanych widzów.

Męskie granie przyciągał tłumy od zawsze. To wtedy odbyły się pierwsze koncerty

Męskie granie to już letnia tradycja. Pierwsza edycja popularnego letniego festiwalu muzycznego odbyła się w 2010 roku. Od tego czasu występy odbywają się co roku i przyciągają zarówno tłumy gwiazd, które chętnie występują na scenie, jak i tłumy widzów. Koncerty odbywają się w różnych polskich miastach.