Informacja pojawiła się na facebookowym profilu Katarzyny Cichopek 30 lipca. "Pragniemy poinformować, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z telewizją Polsat" - czytamy we wspólnym oświadczeniu pary.

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Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zmieniają plany zawodowe. Jest oświadczenie

Cichopek i Kurzajewski zaznaczyli, że czas spędzony w stacji był dla nich "ważnym przystankiem w dotychczasowej karierze zawodowej". "Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych widzów" - przekazali.

W dalszej części oświadczenia Cichopek i Kurzajewski wyjawili również, że mają już kolejne plany zawodowe. Na razie jednak nie poinformowali o szczegółach. "Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z wami podzielimy" - czytamy.

Aktorka i prezenter podziękowali również byłym współpracownikom, a także widzom, którzy oglądali ich w "halo tu polsat". "Całej ekipie redakcyjnej programu 'halo tu polsat' oraz wszystkim pracownikom stacji dziękujemy za każdy wspólny dzień na planie. Życzymy wam dalszych sukcesów, niesłabnącej energii i rekordowych wyników oglądalności. Dziękujemy również wam, naszym widzom i obserwatorom. Wasze wsparcie jest dla nas największą motywacją do ciągłego rozwoju. Do zobaczenia!" - dodali na koniec.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli związani ze śniadaniówką przez dwa lata

Przypomnijmy, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli prowadzącymi "halo tu polsat" od powstania śniadaniówki, która zadebiutowała na antenie stacji jesienią 2024 roku. Do Polsatu przeszli z TVP, gdzie od 2020 roku byli gospodarzami "Pytania na śniadanie".