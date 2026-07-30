Choć Julia Wieniawa w przestrzeni medialnej zasłynęła głównie jako aktorka (m.in. dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl"), to od lat rozwija też swój warsztat wokalny. Na koncie ma już dwa albumy studyjne i wiele występów na żywo. Niebawem jednak Wieniawa stanie przed ogromnym wyzwaniem. Jak przekazała 30 lipca w instagramowym poście, będzie gościem specjalnym koncertów Andrei Bocellego.

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Julia Wieniawa wystąpi z Andreą Bocellim

Piosenkarka już 29 lipca podgrzewała na Instagramie atmosferę, sugerując, że wystąpi na scenie obok znanej gwiazdy. "Kto pierwszy zgadnie w komentarzach, z kim zaśpiewam w duecie, otrzyma ode mnie w prezencie dwa bilety na to wydarzenie" - pisała, podając, że rozwiązanie "zagadki" poda 30 lipca. Jak obiecała, tak zrobiła. Wokalistka w najnowszym wpisie zdradziła, że niebawem dwukrotnie wystąpi z Andreą Bocellim.

Z ogromną radością ogłaszam, że będę gościem specjalnym koncertów Andrei Bocellego w Gdańsku i Warszawie. To dla mnie wielki zaszczyt i coś, o czym nawet nie odważyłabym się marzyć

- mogliśmy przeczytać.

Wiadomo już, że koncerty zaplanowano na 14 sierpnia (Polsat Plus Arena Gdańsk) oraz na 16 sierpnia (PGE Narodowy, Warszawa). Oba występy są częścią jubileuszowej trasy włoskiego śpiewaka. Mowa o "Romanza – 30th Anniversary World Tour".

Warto nadmienić, że sprzedaż biletów ruszyła już jakiś czas temu. Bilety na koncert w Gdańsku kosztują od 293 zł (trybuna górna) po 879 zł (Trybuna VIP). Są też pakiety VIP, za które trzeba zapłacić od 1318 zł do 1912 zł. Z kolei bilety na PGE Narodowym to koszt od 272 zł (trybuna górna) do 879 zł (trybuna VIP). Tu także obowiązują pakiety VIP. Na najtańszy trzeba przygotować 1318 zł, a najdroższy pakiet kosztuje 1659 zł. Do wszystkich biletów należy doliczyć opłatę serwisową.

Gwiazdy i internauci kibicują Julii Wieniawie

Pod wpisem Wieniawy pojawiło się wiele komentarzy z gratulacjami. Emotikony z serduszkami zostawiły między innymi Roksana Węgiel i Klaudia Halejcio. Marina także zostawiła także emotikonę oznaczającą oklaskiwanie. Nie brakowało komentarzy od internautów. "OMG! Julia, co za zaszczyt! Gratulacje", "Dziewczyno, idziesz jak burza. Gratulacje", "Coś pięknego! Wielkie gratulacje!" - pisali. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2024 roku na PGE Narodowym podczas koncertu włoskiego śpiewaka wystąpiła również Sanah, która zaśpiewała obok Matteo Bocellego, a więc syna Andrei.