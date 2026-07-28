Znamy datę premiery nowych odcinków "Rancza". Wygadał się prezes TVP

"Ranczo" to jeden z tych seriali, które zyskały miano kultowych. To tam mogliśmy śledzić losy mieszkańców fikcyjnej wsi Wilkowyje. Choć w 2016 roku serial zakończono, po dekadzie doczekamy się 11. sezonu, co wzbudziło entuzjazm wśród widzów - zwłaszcza że scenariusz napisał za życia Robert Brutter odpowiedzialny za pozostałe odcinki "Rancza". Wielu fanów zastanawiało się, kiedy zobaczymy nowy sezon. Choć początkowo pojawiały się informacje, że odcinki będą miały premierę jesienią, będzie trzeba poczekać na nie nieco dłużej.

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Prezes TVP odsłania karty. Wiadomo, kiedy zobaczymy nowe odcinki "Rancza"

Na plan zdjęciowy "Rancza" powrócili m.in. Cezary Żak, Artur Barciś, Ilona Ostrowska oraz Marta Lipińska. Aktorzy chętnie pokazują to, co dzieje się za kulisami 11. sezonu serialu. Tym razem więcej o nowej odsłonie produkcji powiedział Tomasz Sygut. Prezes TVP miał okazję pojawić się na planie i zrobić sobie zdjęcie z Żakiem, Barcisiem i Chodorowską, czym pochwalił się w mediach społecznościowych. Przy okazji wyjawił, kiedy zobaczymy nowe odcinki "Rancza". "Z premierem i prezydentem. Wielki powrót 'Rancza' coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. 'Ranczersi' czekali na to dziesięć długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu" - przekazał w poście Tomasz Sygut.

Jacek Kawalec pokazał zdjęcia zza kulis "Rancza"

Dziś Jacek Kawalec jest wokalistą Budki Suflera, a wielu kojarzy go jako prowadzącego "Randkę w ciemno". Niewątpliwie jedną z jego najpopularniejszych ról była ta w "Ranczu" - wcielał się w Tomasza Witebskiego. Postaci ekscentrycznego polonisty nie zabraknie również w 11. sezonie serialu, a aktor już zakończył zdjęcia do produkcji. "Jak mawiał Doktor Wezół, 'medycyna jest bezradna' - wszystkie pięć dni zdjęciowych do nowej serii 'Rancza' mam już za sobą. Łezka się kręci, ale pozostaną piękne wspomnienia z planu" - napisał na Instagramie. Przy okazji Kawalec opublikował serię zdjęć z pobytu na planie "Rancza", które znajdziecie tutaj: Jacek Kawalec odsłania kulisy nowego "Rancza". Patrzymy na zdjęcia z Olbrychskim