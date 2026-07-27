Wieloletni spór między Vogule Poland a TVN-em zakończył się w czerwcu tego roku. Twórcy kanału internetowego prawomocnie wygrali proces ze stacją dotyczący naruszenia dóbr osobistych. Sąd uznał, że TVN musi przeprosić Vogule Poland za treść oświadczenia opublikowanego w 2018 roku. 27 lipca na Instagramie nadawcy pojawiło się oświadczenie w tej sprawie. "Hej, Vogule Poland. Po latach sporu chcemy zrobić krok do przodu. Nie każda historia ma idealny początek, ale każda może mieć szczęśliwe zakończenie" - czytamy.

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TVN wykonał wyrok sądu. Opublikowano przeprosiny dla Vogule Poland

"Szanujemy wyrok sądu i wykonamy go zgodnie z jego treścią. Pisemne uzasadnienie otrzymaliśmy w ubiegły piątek. (...) A od siebie chcemy powiedzieć po prostu - przepraszamy" - przekazano. Internet zmienia się każdego dnia, a razem z nim zmienia się sposób tworzenia i odbierania treści. Doceniamy kreatywność twórców internetowych i rolę, jaką odgrywają w dzisiejszej kulturze. Chcemy także, by to twórcy cyfrowi tworzyli nasze treści" - dodano.

W kolejnym wpisie TVN opublikował oficjalne przeprosiny skierowane do Vogule Poland. "Zarząd TVN S.A. przeprasza Vogule Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie za rozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji, jakoby Vogule Poland spółka z o.o. z siedzibą w Piastowie ciągle łamała prawa autorskie, przyczyniała się do rozpowszechniania nienawiści i promowała tzw. hejt. Niniejsze oświadczenie zostało opublikowane na skutek przegranego procesu sądowego" - przekazano w oświadczeniu.

Vogule Poland i TVN-u trwał od 2018 roku

Konflikt rozpoczął się osiem lat temu, gdy twórcy Vogule Poland zaczęli w relacjach na Instagramie komentować emitowane przez TVN programy. Stacja doprowadziła do zablokowania ich konta, zarzuciła im łamanie praw autorskich, a działalność Vogule Poland określiła jako "hejterską". Sąd Apelacyjny uznał prawomocnie, że TVN naruszył dobra osobiste Vogule Poland. Choć twórcy kanału cieszyli się z wygranej, zarzucali również stacji opieszałość w wykonaniu wyroku sądu. - To wielkie zwycięstwo, bo bez miliardów budżetu, zaprzyjaźnionych grup wpływu oraz doświadczenia, niosąc ze sobą tylko prawdę, zwyciężyliśmy z międzynarodowym gigantem - komentował współtwórca Vogule Poland Patryk Chilewicz w rozmowie z Plotkiem.