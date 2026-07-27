Program "Jestem jaki jestem" bił rekordy popularności. Widzowie z zapartym tchem oglądali perypetie Marty i Michała Wiśniewskich. Wielu nie podobało się jednak to, jak muzyk odnosił się do swojej drugiej żony. Ze względu na to, że para zeszła się po dwóch dekadach, w mediach nie brakuje nawiązań do słynnego reality show. Psycholog postanowił przeanalizować sytuacje, które mogliśmy oglądać w programie. Michał Wiśniewski postanowił odpowiedzieć na jego zarzuty i pokusił się o drobną uszczypliwość.

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Psycholog krytykuje zachowanie Michała Wiśniewskiego w "Jestem jaki jestem". Doczekał się odpowiedzi

Na nagraniu, które udostępnił na Instagramie psycholog Łukasz Gnioch, możemy zobaczyć niepokojące zachowania Michała Wiśniewskiego względem Mandaryny. "Przemoc psychiczna nie zawsze wygląda jak krzyk, wyzwiska czy groźby. Czasem jest cicha, subtelna i ukryta pod pozorami troski, żartów czy 'dobrych rad'. To właśnie ta przemoc w białych rękawiczkach bywa najtrudniejsza do zauważenia" - czytamy w opisie. "Przemoc psychiczna nie zostawia siniaków, ale może pozostawić głębokie rany w poczuciu własnej wartości, zaufaniu do siebie i relacjach z innymi. Jeśli często czujesz, że musisz się tłumaczyć, boisz się powiedzieć, co myślisz, albo masz wrażenie, że 'to z tobą jest coś nie tak', warto zatrzymać się i przyjrzeć tej relacji. Zdrowa relacja daje poczucie bezpieczeństwa, szacunku i przestrzeni do bycia sobą" - napisał ekspert.

Do sprawy postanowił odnieść się sam zainteresowany. Zostawił wymowny komentarz pod postem psychologa. "Wstyd mi za całą masę swoich zachowań. Oczywiście, że tak. Ale oceniać na podstawie wycinka z wieloletniej relacji? Brawo, brawo!" - przekazał Michał Wiśniewski.

Pola Wiśniewska do końca walczyła o związek z Michałem Wiśniewskim

Choć media żyją zejściem się Wiśniewskiego z Mandaryną, muzyk cały czas rozwodzi się z piątą żoną. Pola Wiśniewska w rozmowie z Kozaczkiem skomentowała oskarżenia osób, które twierdzą, że zdecydowała się na publikację książki w tym momencie, by "zrobić sobie PR". - Ja ją napisałam dokładnie w czerwcu 2025 roku - stwierdziła. Dodała, że wtedy wierzyła, że ona i Michał będą "żyć długo i szczęśliwie". - Do samego końca chodziłam za moim mężem i dbałam o ten związek, wierząc, że da się go uratować - komentowała. - Sama marzyłam o tej rodzinie i walczyłam do samego końca, i byłam pewna, że nam się uda. A że jest, jak jest, to tak, uważam, że jest to porażka. Aczkolwiek nie biorę odpowiedzialności, nie katuję się tym. Ta odpowiedzialność się rozkłada. (...) Chciałabym jednak, żeby moje dzieci wychowywały się w pełnej rodzinie - mówiła Wiśniewska.

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