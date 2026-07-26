"Taniec z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a Polsat odsłania kolejne karty i ogłasza nowych uczestników, którzy zaprezentują się na parkiecie. 26 lipca stacja przekazała, że do tanecznego show dołącza Kaeyra. "Wokalistka i multiinstrumentalistka urodzona w Stanach Zjednoczonych, w 'American Idol' podbiła serce Simona Cowella, a ostatnio także serca polskich słuchaczy takimi hitami jak 'Sour' czy 'Kiss Kiss'. Sprawdzimy, jak poradzi sobie z tanecznym wyzwaniem" - możemy przeczytać w poście na Facebooku.

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"Taniec z gwiazdami" z nową uczestniczką. W komentarzach zawrzało

Kaeyra, a właściwie Karolina Baran, urodziła się w Chicago w rodzinie o polskich korzeniach. Wokalistka na koncie ma już sporo sukcesów. Zrobiła duże wrażenie na jurorach w programie "America's Got Talent", a we wspomnianym "American Idol" otrzymała złoty bilet podczas etapu przesłuchań. Kayera rozwija obecnie karierę w Polsce, a za przebój "Sour" otrzymała certyfikat Złotej Płyty.

Jej ogłoszenie w "Tańcu z gwiazdami" wywołało ogromne emocje wśród fanów show. Duża część widzów mocno jej kibicuje i cieszy się, że dołączyła do grona uczestników. Inni jednak są wobec tego wyboru dość sceptyczni. "Dobrze, że napisaliście 'wokalistka', bo bym nie wiedział kto to", "Mieszkam w USA i nigdy o niej nie słyszałam", "Mogliście zaprosić kogoś znanego" - piszą w komentarzach. Podobne głosy spotkały się jednak ze stanowczą reakcją fanów Kaeyry. "Super dziewczyna, fajnie, że wystąpi w 'Tańcu z gwiazdami'. Polonia amerykańska z pewnością będzie z niej dumna", "Krytykującym i dopytującym radzę zapoznać się z jej osobą, bo dziewczyna jest niesamowita i Polacy powinni być z niej dumni. (...) Większość zna jej 'Sour', chociaż nie wie nawet, że to ona", "Jej hit z pewnością słyszałeś w radiu" - czytamy.

Dominik Rupiński wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Tak zareagował na krytyczne komentarze

Podobne poruszenie wywołało także informacja produkcji, że w "Tańcu z gwiazdami" wystąpi influencer Dominik Rupiński. Fani show narzekali, że nie wiedzą, kim jest ogłoszony przez stację uczestnik. Rupiński odniósł się do krytycznych komentarzy w rozmowie z Plotkiem. - Nie odbieram tych komentarzy jako krzywdzących. Internet jest ogromny, a algorytmy pokazują nam przede wszystkim treści i osoby, które odpowiadają naszym zainteresowaniom. Doskonale więc rozumiem, że moje materiały nie docierają do każdego i nie każdy w Polsce musi wiedzieć, kim jestem - zapewniił. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.