Łódź Summer Festival to bezpłatna impreza muzyczna, która w tym roku odbywa się w dniach 24-26 lipca na Błoniach Łódzkich. W jej line-upie znaleźli się m.in. Bastille, Sean Paul i Timbaland. Duże zainteresowanie festiwalem sprawiło, że w sobotę, drugiego dnia wydarzenia, organizatorzy podjęli decyzję o niewpuszczaniu kolejnych osób ze względów bezpieczeństwa. Jak podaje radiolodz.pl, mimo to część osób usiłowała wtargnąć na teren imprezy, w wyniku czego konieczna była interwencja policji.

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Zatrzymania na Łódź Summer Festival. Służby prowadzą czynności

Jak czytamy na portalu Radia Łódź, niewpuszczone na teren osoby miały być niezadowolone z decyzji organizatorów i naruszały porządek publiczny. Konieczna była interwencja służb. - W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie - przekazał młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jak dowiedział się portal, policja zatrzymała sześć osób w wieku od 19 do 30 lat, które miały dopuścić się naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

Radio Łódź informuje również, że w sprawie prowadzone są dalsze czynności. Policja ma wyjaśnić, jak doszło do eskalacji sytuacji, która wydarzyła się przy wejściu na teren imprezy. Po zakończeniu czynności mają zapaść dalsze decyzje w sprawie zatrzymanych.

Informacja o niewpuszczaniu na teren imprezy pojawiła się w mediach społecznościowych

Decyzję o czasowym niewpuszczaniu kolejnych uczestników organizatorzy Łódź Summer Festival opublikowali w mediach społecznościowych w sobotę ok. godziny 21. "Osiągnęliśmy maksa na imprezie. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się o czasowym zamknięciu bramek" - poinformowano. W komentarzach pojawiła się spora liczba głosów, że festiwal powinien być biletowany. "Zero zaskoczenia, rok temu było to samo, a przy takiej promocji i line-upie było wiadome, że w tym roku będzie ogrom ludzi", "Nic dziwnego, jak festiwal jest za darmo", "Bezsensem jest robienie takiej imprezy zupełnie za darmo" - możemy przeczytać.