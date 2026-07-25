"Ranczo" zalicza się do najbardziej kultowych polskich produkcji. Serial doczekał się dziesięciu sezonów, w których śledziliśmy losy mieszkańców fikcyjnych Wilkowyj. Pod koniec 2025 roku poinformowano, że doczekamy się kontynuacji produkcji. Aktorzy już pracują na planie 11. sezonu, który będzie nosił podtytuł "Zemsta wiedźm". Wielu zastanawiało się, kogo zobaczymy w nowej odsłonie serialu. Nie zabraknie najważniejszych postaci, a także tych drugoplanowych. Cezary Żak pokazał na Instagramie, kto wcieli się w Dorotkę, która dziś jest już nastolatką. Potwierdził informacje, które krążyły w sieci.

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"Ranczo". Cezary Żak odkrył tajemnicę. Pokazał, jak wygląda serialowa Dorotka

Widzowie już nie mogą się doczekać, by zobaczyć nowy sezon "Rancza", który ma zadebiutować jesienią na TVP. Aktorzy chętnie dzielą się tym, co dzieje się na planie produkcji. W tym gronie jest również Cezary Żak, który wciela się w rolę bliźniaków - Pawła i Piotra Koziołów. W ostatnim z nagrań, które opublikował na Instagramie, postanowił uchylić rąbka tajemnicy i pokazał, jak będzie wyglądać serialowa Dorotka. - Dzisiaj - młodzież. Najważniejsza sprawa w naszym życiu. Bardzo proszę, przedstawiam państwu… - zapowiedział, kierując kamerę w stronę aktorki. - Po raz pierwszy: Dorotka - przekazała Karolina Ludwiniak, która zagra córkę Lucy i Kusego. Przypomnijmy, że wcześniej w rolę Dorotki wcielały się inne dzieci. Od czwartego sezonu serialu byli to Gabriela Ziembicka i Dominik Lewandowski, a od piątego Wiktoria Kunka i Weronika Kunka.

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Od dłuższego czasu aktorzy relacjonują pobyt na planie "Rancza". Wiadomo, że w produkcji zobaczymy m.in. Katarzynę i Cezarego Żaków, Artura Barcisia, Ilonę Ostrowską, Magdalenę Waligórską-Lisiecką, Martę Chodorowską, Annę Iberszer czy Magdalenę Kutą. Wielu zastanawiało się, czy w najnowszym sezonie pojawi się również postać Joli granej przez Elżbietę Romanowską. Aktorka wcielająca się w Wioletkę odniosła się do sprawy w rozmowie z Kozaczkiem. - Chyba nie będzie Eli Romanowskiej - wyjawiła Waligórska-Lisiecka. Faktycznie aktorka, która dziś jest prowadzącą "Nasz nowy dom", nie pojawia się na żadnych zdjęciach z planu, ale nie zabrała też głosu w tej sprawie.