Dominika Chorosińska od wielu lat jest żoną Michała Chorosińskiego, jednak relacja pary nie była pozbawiona problemów. W mediach huczało od plotek o romansie Chorosińskiej, a małżonkowie na pewien czas się rozstali. Posłanka po latach opowiadała, że ich związek uratowała święta Faustyna. - Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Najpierw zaczęła mnie rozsadzać tęsknota za sakramentami - relacjonowała.

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Dominika Chorosińska z mężem radzą, jak naprawić związek

Wygląda na to, że po tych doświadczeniach Chorosińscy uważają się za ekspertów od budowania relacji. Para pojawiła się w programie TV Trwam, w której opowiadali, jak "wygrać małżeństwo". - Jeżeli jest źle między małżonkami, to jak może być dobrze w dalszych relacjach? Dzieci to widzą, pewnie gdzieś tam cierpią, z tego powodu, tracą poczucie bezpieczeństwa, więc tutaj jest pełna zgoda co do tego, że relacje małżonków są bardzo ważne. Ale kluczowe pytanie jest, jak to zrobić? - zastanawiał się Michał Chorosiński.

- Ojciec Święty powiedział, że by trwać w małżeństwie, trzeba chodzić do komunii, a wiadomo, że przystępować do sakramentu komunii należy być wcześniej w spowiedzi, a więc dbać o swoje sumienie. I druga rzecz - mieć poczucie humoru. Często tak się zdarza, że pierwsze poważne konflikty w małżeństwie właśnie wynikają z tego, że pojawia się dziecko i jest takie, można powiedzieć, skupienie duże na dziecku - mówiła w programie jego żona. Chorosińska pouczała również, że każda kobieta powinna przykleić sobie nad łóżkiem kartkę mówiącą, że "najważniejszym mężczyzną w moim życiu jest mąż".

Wywiad w TV Trwam wywołał lawinę komentarzy

Fragment programu, który trafił na fanpage TV Trwam, nieszczególnie przypadł do gustu internautom, którzy nie chcą słuchać małżeńskich porad od Dominiki Chorosińskiej. "No to daliście idealną osobę jako przykład moralny dobrego małżeństwa", "Przydałoby się więcej pokory, a mniej moralizowania. Odbudowa po błędach to jedno, stawianie się w roli autorytetu, to już zupełnie co innego", "Ale hipokryzja" - czytamy w komentarzach.