Po dziesięciu latach przerwy na ekrany powróci kultowy już serial "Ranczo". Nie jest tajemnicą, że we wrześniu zostaną nagrane ostatnie sceny i już jesienią zobaczymy nową odsłonę długo oczekiwanej i zapowiadanej produkcji. Wiadomo, że na ekranie zabraknie niektórych ulubionych postaci, na przykład Kusego, granego przez nieżyjącego już Pawła Królikowskiego. Jak się jednak teraz okazuje, pojawi się grono zupełnie nowych bohaterów. Wśród nich jest Michał Królikowski, bratanek popularnego aktora.

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Michał Królikowski w "Ranczu". Wiemy, w kogo się wciela

Michał Królikowski, syn Rafała Królikowskiego i bratanek Pawła Królikowskiego, wciela się w funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa i odpowiada za ochronę oraz bezpieczeństwo prezydenta Pawła Kozioła, w którego wciela się Cezary Żak. 24-letni aktor opublikował na InstaStories zdjęcia, na których widać, jak pozuje u boku słynnego aktora. Nie wiadomo jednak, czy jego postać będzie miała rozwinięty wątek, czy będzie jedynie bohaterem trzecioplanowym.

Warto dodać, że nie będzie to pierwsza w życiu rola Michała Królikowskiego. Występował już on bowiem w filmach, teatrze czy telewizji. Zadebiutował w 2020 roku w filmie "20 40 20". Od tego czasu można było go zobaczyć również w popularnych serialach, takich jak "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Na sygnale" czy "Leśniczówka". Grał także w "Ślebodzie", gdzie wcielił się w postać Bożydara Pysiora.

Michał Królikowski nie zawsze chciał zostać aktorem. O tym marzył

Co ciekawe, choć pochodzi z aktorskiej rodziny, Michał Królikowski kiedyś nie marzył o graniu. Bynajmniej nie przed kamerami czy na teatralnych deskach. Chciał za to grać w piłkę i zostać piłkarzem. Jednak już w liceum zaczął pasjonować się aktorstwem i okazało się, że pójdzie w ślady zarówno ojca, jak i wujka. Wtedy zagrał rolę Winicjusza w szkolnej ekranizacji "Quo Vadis". Obecnie Michał Królikowski studiuje na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, a swój warsztat szlifuje w praktyce.

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