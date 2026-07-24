Jesienią zobaczymy kolejną edycję "Tańca z gwiazdami", a produkcja programu cały czas zaskakuje fanów kolejnymi nazwiskami. Na ten moment oficjalnie ogłoszono, że do rywalizacji przystąpią: Izabela Kuna, Helena Englert, Marta "Mandaryna" Wiśniewska, Monika Borzym, Matteo Brunetti, Joanna Jędrzejczyk, Piotr "Guma" Gumulec oraz Krzysztof Kwiatkowski. 23 lipca przekazano, że wśród uczestników zobaczymy również Dominika Rupińskiego. To wzbudziło spore poruszenie wśród fanów tanecznego show, a część z nich nie kryła rozczarowania decyzją producentów.

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"Taniec z gwiazdami". Emocje po ogłoszeniu nowego uczestnika. Widzowie niezadowoleni z wyboru produkcji

Dominik Rupiński należy do grona influencerów z milionami obserwatorów w sieci, więc nie dziwi, że produkcja "Tańca z gwiazdami" widzi w nim potencjał marketingowy. To jednak nie jest decyzja, która spodobała się widzom program, którzy wyraz niezadowolenia dali w komentarzach na Facebooku. Możemy tam zobaczyć, że wielu nie podoba się fakt, iż influencerzy pojawiają się na parkiecie. "Nie znam gościa kompletnie, kiedyś znało się wszystkich uczestników, teraz połowy się nie kojarzy, czasy się zmieniły", "W każdej edycji teraz musi być ktoś taki, serio?", "Któż to taki? Influencer? Świat się kończy", "Jak łatwo teraz się dostać do tego programu", "Dajcie spokój" - czytamy pod postem z ogłoszeniem, że Rupiński będzie kolejnym uczestnikiem show.

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W mediach głośno było o angażu Andrzeja Rosiewicza, którego wielu kojarzy z takich hitów jak "Chłopcy radarowcy" czy "Najwięcej witaminy". Okazało się, że piosenkarz nie wystąpi jednak w programie ze względu na problemy zdrowotne, a jego miejsce zająć miała Kaeyra. To nie był jednak koniec zmian, gdyż mówiono, że na parkiecie pojawić się ma także Żurnalista, który po latach oficjalnie pokazał twarz w internecie. Jak twierdzi serwis Pudelek, prezenter miał zrezygnować z show również ze względu na stan zdrowia. Według najnowszych doniesień, produkcja już znalazła kogoś na jego miejsce. Na parkiet ma wskoczył aktor Dominik Smaruj, znany m.in. z "Pierwszej miłości", ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone.