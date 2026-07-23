Jeszcze w tym roku zobaczymy nowy i długo wyczekiwany sezon serialu "Ranczo", który mimo że zniknął z ekranów dziesięć lat, to jednak wciąż ma stałych i wiernych fanów, którzy chętnie wracają do dawnych odcinków, a teraz czekają na te zupełnie nowe. Wiadomo już, że we wrześniu zostaną nagrane ostatnie sceny i fanom nie pozostanie nic innego, jak oczekiwać na premierę. Teraz Magdalena Waligórska, która wciela się w Wioletkę, ujawniła jednak zaskakujące informacje zza kulis.

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Elżbieta Romanowska nie pojawi się w nowym sezonie "Rancza"? To przekazała Waligórska

Nie jest tajemnicą, że na plan nowego sezonu "Rancza" wróciła większa część dobrze już znanej serialowej ekipy. Zobaczymy więc Cezarego i Katarzynę Żaków, Artura Barcisia, Ilonę Ostrowską, Martę Chodorowską, Annę Iberszer, Magdalenę Kutą, Dorotę Nowakowską czy Magdalenę Waligórską. Ta ostatnio udzieliła wywiadu serwisowi Kozaczek, mówiąc, że jednak nie wszyscy pojawili się na planie nagraniowym.

Chyba nie będzie Eli Romanowskiej - stwierdziła.

Faktycznie, na żadnych zdjęciach publikowanych z planu nie widać słynnej i lubianej Joli. Aktorka jednak do tej pory nie zabrała w tej sprawie głosu. Tymczasem Magdalena Waligórska chętnie wypowiedziała się też na temat finału sezonu. - Jak przeczytałam finał, to się turlałam ze śmiechu - powiedziała.

Artur Barciś pokazał, co słychać u Arkadiusza Czerepacha z "Rancza"

Artur Barciś, który wciela się w Arkadiusza Czerepacha, jest związany z "Ranczem" od pierwszego odcinka. Najpierw wcielał się w przebiegłego i cynicznego sekretarza gminy Wilkowyje, by później zostać prawą ręką senatora Pawła Kozioła i posłem serialowej Polskiej Partii Uczciwości, a w ostatnim sezonie również wicepremierem RP. Ostatnio aktor zdradził, co czeka jego serialowego bohatera w nowym sezonie. Pokazał zdjęcie z planu, na którym widać plakat wyborczy z wymownym podpisem, że Czerepach będzie startował w kolejnych wyborach parlamentarnych.

"Arkadiusz Czerepach, nasz Premier. Bez uczciwości nie ma postępu" - czytamy. Na zdjęciu widać też, jak ucharakteryzowano bohatera. Nadal nosi okulary z wyrazistymi oprawkami oraz ma charakterystycznie zaczesane do tyłu włosy. Uwagę zwraca też podpis fotografii z planu. "Kolejny dzień na planie 'Rancza'. Fajnie jest sobie trochę porządzić. Szczególnie, gdy ma się politykę we krwi" - napisał Barciś.