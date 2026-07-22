"The Traitors. Zdrajcy" okazało się wielkim hitem stacji TVN. Show doczekało się już trzech edycji, a obecnie trwają castingi do czwartego sezonu programu. Jak się okazało, promocja popularnych "Zdrajców" nie do końca przypadła jednak do gustu wszystkim widzom. Po skardze złożonej do Komisji Etyki Reklam oceniono, iż produkcja przekroczyła pewne granice. O co dokładnie chodzi?

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"The Traitors. Zdrajcy" z zarzutami. Poszło o te słowa w reklamie

Do wspominanej Komisji trafiła skarga, w której widz zwrócił uwagę na wykorzystanie zwrotu "miłego mordowania" w reklamie show. Słowa, które wypowiada prowadząca Malwina Wędzikowska, miały być uznane za niewłaściwy przekaz w odniesieniu do często mających miejsce w rzeczywistości aktów przemocy. Widzowi nie spodobało się również to, że reklama pojawiała się zarówno w telewizji, jak i m.in. na TikToku, gdzie mogła dotrzeć do młodszych odbiorców.

Komisja przyjrzała się tej sprawie. Ostatecznie faktycznie stwierdzono, że w promocji programu przekroczono granice językowej konwencji, a eksponowane wartości, takie jak zdrada i "mordowanie", nie zostały wystarczająco zneutralizowane. Określenie "miłego mordowania" mogło przy tym, zdaniem Komisji, trywializować przemoc, przez co przekaz reklamy mógł negatywnie wpływać na dobrostan widzów - w tym dzieci i młodzieży.

TVN zareagował na skargę. Tak stacja tłumaczyła reklamę programu i słowa o "mordowaniu"

Co ważne, stacja TVN zdążyła zareagować na całe zamieszanie wokół reklamy "The Traitors". Zdaniem produkcji reklama nie powinna być oceniana w oderwaniu od programu. Opisano, że show jest formatem opartym na psychologicznej grze, a uczestnicy wcielający się w "lojalnych" i "zdrajców" nie wykorzystują faktycznie względem siebie przemocy.

TVN odniósł się również do faktu, iż materiał promocyjny nie przedstawia brutalnych scen oraz nie zachęca do łamania prawa. Dla odbiorców, według producentów, fikcyjny charakter reklamy powinien być oczywisty. Komisja nie zgodziła się ostatecznie z argumentacją stacji.

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