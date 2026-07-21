Już jesienią tego roku kultowe "Ranczo" doczeka się swojej kontynuacji. Obecnie na planie 11. sezonu serialu trwają zdjęcia, a kulisami powstawania nowych odcinków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych poszczególni aktorzy, w tym Cezary Żak i Dorota Chotecka. Tylko na nich spójrzcie!

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Aktorzy pokazują kulisy nowego "Rancza". "Najpiękniejsze w całej wsi"

Obserwatorzy Cezarego Żaka na Facebooku co rusz mogą oglądać nowe nagrania zza kulis serialu. 19 lipca aktor, który ponownie wcieli się w role Kozioła oraz jego brata księdza, podzielił się dwoma kolejnymi filmikami - tym razem z Iloną Ostrowską (serialową Lucy) i Arturem Barcisiem (serialowym Czerepachem). Ich charakteryzacja nie zawodzi i już na pierwszy rzut oka możemy rozpoznać w nich serialowych ulubieńców.

Serię zdjęć z planu "Rancza" opublikowała na swoim Instagramie także serialowa Więcławska, czyli Dorota Chotecka. "Najpiękniejsze w całej wsi. Prawda czy fałsz?" - podpisała fotografie, na których mogliśmy zobaczyć także Katarzynę Żak (serialową Solejukową), Magdalenę Kutą (serialową Lodzię) oraz Dorotę Nowakowską (serialową Hadziukową). W komentarzach prędko pojawiła się lawina wpisów od fanów produkcji.

Widzowie wyczekują nowego sezonu "Rancza". "Świetni aktorzy i świetna seria!"

Zarówno pod postami Żaka, jak i Choteckiej zaroiło się od komentarzy fanów serialu. Internauci nie kryją, że ze zniecierpliwieniem czekają na premierę nowej części "Rancza". "Nie mogę się doczekać, a jednocześnie marzę, aby był ciąg dalszy", "Wszyscy wspaniale wyglądają!", "Ale super, że będzie nowe 'Ranczo'", "Świetni aktorzy i świetna seria! Nie mogę się doczekać", "Już czekamy z niecierpliwością!", "Ależ cieszymy się na ten powrót", "Miło was zobaczyć po latach. Czekamy" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.