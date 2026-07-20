"Interwencja" nadawana była na Polsacie nieprzerwanie przez 23 lata, ale Polsat ogłosił, że zaprzestaje dalszej emisji programu reporterskiego. "Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła 'Interwencji' wyczerpała swój potencjał" - czytamy w komunikacie przekazanym przez stację. To jednak nie jest koniec zmian. Okazuje się, że z anteny znikną "Wydarzenia" emitowane o 15.50.

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Polsat stawia na zmiany. Kolejny program zniknie z anteny

Jak przekazała stacja, od sierpnia tego roku zakończona zostanie emisja "Wydarzenia 15:50". Program informacyjny dotychczas prowadzili m.in. Katarzyna Zdanowicz, Magdalena Kaliniak oraz Igor Sokołowski. Serwis był emitowany w Polsacie od lat 90. - wówczas jako "Informacje popołudniowe". W zamian widzowie o 15:30 będą mogli obejrzeć retransmisję serwisu informacyjny z kanału Wydarzenia 24. "Wydarzenia 15.50" będzie można za to obejrzeć na Polsat News, a także na Wydarzenia 24.

- Główna antena chciała przesunąć "Wydarzenia" na godz. 15.30, ale zaburzyłoby to nasz cykl, bo wszystkie wydania "Wydarzeń" nadawane są 10 minut przed pełną godziną. Program o 15.50 to peak oglądalności Polsat News - dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. - Chodzi o poszerzenie tzw. pasma access prime time - przekazał serwisowi pracownik stacji.

Od sierpnia widzowie będą mogli oglądać o godzinie 15:55 powtórki "Milionerów", choć jest to rozwiązanie tymczasowe. Jesienią na antenie Polsatu zadebiutuje nowy serial kryminalny "Gliniarz Śląsk". Jeśli produkcja będzie emitowana o godzinie 16:00, to poprzedzi swój pierwowzór - "Gliniarzy". Nie wiadomo, co dalej z paradokumentem "Na ratunek 112", który dotychczas pojawiał się na antenie o 16:30, choć zapowiedziano powstanie nowych odcinków.

Co dalej z dziennikarzami z "Interwencji"? Wiadomo, że nie wszyscy otrzymają propozycję współpracy

Ostatni odcinek "Interwencji" zostanie wyemitowany 31 lipca. Zespół programu zostanie zlikwidowany, ale tylko wybrane osoby z redakcji dostaną propozycję współpracy z kanałem Polsat News. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, stacja już wie, kogo będzie chciała pozyskać, ale ostateczne decyzje w tej sprawie zależne będą od budżetu - program był finansowany ze środków anteny głównej.