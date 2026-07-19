W niedzielę, 19 lipca, odbył się finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Uwagę zwracała jednak nie tylko gra reprezentantów Argentyny i Hiszpanii. Show skradły bowiem również gwiazdy, które zjawiły się na trybunach. Wśród nich można było dojrzeć Melanię Trump, która towarzyszyła Donaldowi Trumpowi oraz królową Letizię, żonę króla Hiszpanii, Filipa VI. Obie postawiły na zupełnie różne stylizacje.

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Melania Trump i królowa Letizia na mundialu. Wszyscy o nich mówią

Melania Trump słynie ze swoich charakterystycznych stylizacji, które często prezentuje na ważnych wydarzeniach i spotkaniach. Żona prezydenta USA zwykle wybiera klasyczne garsonki i marynarki, do których dobiera ołówkowe spódnice za kolana. Tym razem jednak postawiła na luz - na trybunach podczas mundialu pokazała się w luźnych jasnych spodniach, białej bluzce, a do tego dobrała bomberkę w kolorze khaki. Uwagę zwracały także jej duże kwadratowe i lustrzane okulary.

Na zupełnie inny look zdecydowała się królowa Letizia. Żona króla Hiszpanii postawiła na elegancję - miała na sobie czerwoną sukienkę z szerokimi i krótkimi rękawami. Nie da się ukryć, że mocna czerwień sprawiała, że obok królowej Letizii nie sposób było przejść obojętnie. Kto lepiej prezentował się podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej? Zagłosujcie w naszej sondzie na dole strony.

Zawrzało w komentarzach po występach gwiazd podczas mundialu

Nie tylko jednak Melania Trump i królowa Letizia wywołały emocje na tegorocznym finale mundialu. Przypomnijmy, że po raz pierwszy w historii w czasie przerwy w meczu murawa zamieniła się w scenę, na której wystąpiła plejada gwiazd. Swoje wokalne popisy zaprezentowali Madonna, Justin Bieber czy Shakira. Występy gwiazd nie spotkały się jednak z zachwytem widzów.

"To były strasznie niezręczne występy", "Prawdopodobnie najbardziej przereklamowane show w przerwie w historii piłki nożnej", "To było naprawdę nudne", "To jest tak amerykańskie, w najgorszym sensie", "Myślę, że to najnudniejsze show, jakie widziałam" - mogliśmy przeczytać pośród licznych postów w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.