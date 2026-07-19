19 lipca odbył się finał mistrzostw świata piłki nożnej. W przerwie meczu między reprezentacjami Argentyny i Hiszpanii po raz pierwszy w historii doszło do występu muzycznego - i to nie byle jakiego. Na stadionie pojawili się m.in. Madonna, Justin Bieber, zespół BTS oraz Shakira. Choć artyści dali iście amerykańskie show, ich występy nie do końca przekonały internautów.

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Muzyczna przerwa podczas finału mundialu nie przekonała widzów. "Nudne"

Występy podczas przerwy otworzyła Madonna, która w towarzystwie tancerzy oraz piłkarskich ikon - Ronaldinho oraz Ronaldo Nazario, wykonała swój hit "Music". Później na stadionie pojawił się również m.in. uwielbiany przez miliony fanów K-popu zespół BTS oraz chyba najbardziej wyczekiwany artysta - Justin Bieber. Mimo iż koreańska grupa zebrała sporo pozytywnych komentarzy, całość występów w przerwie nie przemówiła do widzów.

"To były strasznie niezręczne występy", "Prawdopodobnie najbardziej przereklamowane show w przerwie w historii piłki nożnej", "To było naprawdę nudne", "To jest tak amerykańskie, w najgorszym sensie", "Myślę, że to najnudniejsze show, jakie widziałam" - mogliśmy przeczytać pośród licznych postów w mediach społecznościowych.

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