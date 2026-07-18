TVP2 w tym roku przygotowała dla widzów prawdziwą gratkę. Od czerwca w każdą sobotę emitowane są koncerty w ramach "Lata z Radiem i TVP". Za nami już wydarzenia m.in. w Zakopanem i Ełku. Tym razem artyści pojawili się na scenie w Chełmie. Imprezę prowadzili Agnieszka Woźniak-Starak, Maciej Orłoś i Roman Czejarek. Swoje wejścia miała także Katarzyna Burzyńska. To właśnie podczas jej chwili na antenie doszło do zabawnej wpadki, która może się zdarzyć tylko w programie na żywo.

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Katarzyna Burzyńska zapomniała nazwiska. Tak wybrnęła z sytuacji

Tym razem TVP2 na koncert w Chełmie zaprosiła takich wykonawców jak m.in. Małgorzata Ostrowska, Michał Szpak i Tatiana Okupnik. Swoje hity zaśpiewały też zespoły, w tym m.in. De Mono, Bic Cyc i Chłopcy z Placu Broni. Całość urozmaicały wstawki, podczas których Katarzyna Burzyńska rozmawiała z zaproszonymi gwiazdami. Choć ma ogromne doświadczenie, to jednak nie uniknęła małej wpadki. Kiedy podsumowywała występ Tatiany Okupnik, która wykonała utwór "Poszłabym za tobą" zespołu Breakout, zapomniała nazwiska.

Tatiana Okupnik w utworze, który jest klasykiem. W utworze klasyku według... wymyślenia... Franciszka Wa… Aaaa, zapomniałam nazwiska! Nie szkodzi. Walickiego! Franciszek Walicki, to on ten utwór obmyślił

- mogli usłyszeć widzowie. Szybko jednak zerknęła w notatki, a także mogła liczyć na pomoc osób z "reżyserki". Jak wiemy, takie sytuacje zdarzają się w telewizji na żywo wyjątkowo często, a doświadczone osoby, jak Burzyńska, potrafią sobie z nimi profesjonalnie poradzić.

Koncerty TVP dzielą widzów. Po tym występie w Ełku pojawiła się lawina komentarzy

Każdy z koncertów w ramach "Lata z Radiem i Telewizją Polską" wzbudza w widzach wiele emocji. Podczas gdy część internautów cieszy się, że może obejrzeć na żywo transmisje z wydarzeń w konkretnych miastach, inni dość krytycznie podchodzą do występów gwiazd. Stało się tak m.in. 11 lipca po koncercie w Ełku. Wówczas największe poruszenie wywołał Skolim.

"Disco polo żenada", "I to jest 'Lato z Radiem'? Nie mam nic do tego chłopaka, ale co on ma wspólnego z Jedynką Polskie Radio?", "Katastrofa" - mogliśmy przeczytać pośród niektórych wpisów w mediach społecznościowych. Z drugiej strony pojawiły się jednak także bardziej przychylne komentarze. Więcej o tym przeczytacie w artykule: "Wrze w komentarzach po koncercie TVP w Ełku. Jeden występ wywołał skrajne emocje".