Już jesienią ruszy kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Dotychczas potwierdzono, iż tym razem na parkiecie zobaczymy m.in.: Helenę Englert, Martę "Mandarynę" Wiśniewską, Izabelę Kunę, Matteo Brunettiego, Piotra "Gumę" Gumulca, Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Joannę Jędrzejczyk. W tym gronie znalazł się również Andrzej Rosiewicz, który na początku lipca zdecydował się jednak zrezygnować z udziału w formacie. Jak się teraz okazuje, inna gwiazda również poszła w jego ślady.

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"Taniec z gwiazdami" z kolejnym pożegnaniem. Żurnalista zrezygnował jeszcze przed startem programu

Jak ustaliła w połowie lipca redakcja Pudelka, z udziału w show zrezygnował również Żurnalista. Popularny podcaster nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony przez produkcję, jednak w kuluarach mówiono już o jego udziale oraz m.in. o stawkach, które miał wywalczyć u Edwarda Miszczaka. "Przez długi czas stał na stanowisku, że chce zarabiać 30 tys. zł za odcinek i uważał, że to i tak nie jest wygórowana cena" - ujawniła jakiś czas temu osoba z produkcji w rozmowie z Pudelkiem. Ostatecznie Żurnalista miał otrzymywać za każdy odcinek od 20 do 25 tysięcy złotych.

Podobnie jak w przypadku Andrzeja Rosiewicza, Żurnalista nie pojawi się w "Tańcu z gwiazdami" ze względów zdrowotnych. Co ciekawe, Polsat miał już znaleźć zastępstwo na jego miejsce. Według najnowszych doniesień kolejnym uczestnikiem w tej edycji ma zostać aktor Dominik Smaruj, znany m.in. z "Pierwszej miłości" (aktor ma ponadto na koncie epizodyczne role m.in. w takich produkcjach, jak: "Stulecie winnych" i "Rodzina na Maxa"). Producenci show nie potwierdzili jednak jeszcze tych informacji.

To ona zastąpi Andrzeja Rosiewicza w "Tańcu z gwiazdami"

Przypomnijmy, że media zdążyły także ustalić, kto ma pojawić się jako zastępstwo za wspominanego już Andrzeja Rosiewicza. Portal Świat Gwiazd przekazał, że do grona uczestników dołączy piosenkarka Kaeyra. Młoda wokalistka miała już przy tym okazję pojawić się w 18. edycji programu, gdzie w odcinku półfinałowym wykonała utwór "Sour".