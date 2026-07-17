Obecnie głośno jest o "Tańcu z gwiazdami", który powróci jesienią na antenę Polsatu. Stacja chętnie chwali się kolejnymi nazwiskami, które zobaczymy w tanecznym show. Okazuje się jednak, że w telewizji zarządzanej przez Edwarda Miszczaka zachodzą też poważne zmiany. Z ramówki po 23 latach znika bowiem jedna ze sztandarowych pozycji stacji. Chodzi o program reporterski o tematyce społeczno-interwencyjnej - "Interwencja".

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"Interwencja" znika z Polsatu. Wiadomo, co się stało

16 lipca przedstawiciele Polsatu przesłali do mediów oświadczenie, w którym oficjalnie poinformowano, że "Interwencja" znika z ramówki stacji. Wiadomo, że ostatni odcinek Polsat pokaże 31 lipca. Co jest powodem takiej decyzji?

Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła "Interwencji" wyczerpała swój potencjał

- mogliśmy przeczytać w oświadczeniu. Przypomniano w nim również, że dziennikarze formatu za swoje materiały niejednokrotnie byli nagradzani. Wymieniono m.in. reportaż Rafała Zalewskiego "Telewizja – sposób na dłużników" oraz materiał Adama Bogoryi-Zakrzewskiego "Tak kradną kierowcy tirów"

Jak informują Wirtualne Media, "Interwencja" cieszyła się największą popularnością w pierwszych latach emisji. "W styczniu 2004 roku poszczególne wydania oglądało średnio ponad 2,5 mln osób. Jeden z odcinków przyciągnął wówczas prawie trzy mln widzów". A jak prezentują się obecne wyniki oglądalności? Portal wskazał, że "w pierwszym półroczu 2025 roku magazyn notował średnio 588 tys. widzów. Z kolei od początku 2026 roku do 5 lutego program oglądało średnio 833 tys. osób".

"Interwencja" była w Polsacie przez 23 lata. Kto prowadził format?

Przez ponad dwie dekady zespół "Interwencji" podejmował tematy ważne społecznie, pokazując historie ludzi, którzy często znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dla wielu bohaterów programu nagłośnienie ich sprawy stało się szansą na uzyskanie realnej pomocy, rozwiązanie problemów czy dochodzenie sprawiedliwości. To ogromna zasługa reporterów, wydawców i wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie programu przez te wszystkie lata

- tak o programie pisali w oświadczeniu przedstawiciele Polsatu. Przypomnijmy, że "Interwencja" zadebiutowała w Polsacie 19 lutego 2003 roku. Program nadawany był codziennie poniedziałku do piątku (a niegdyś nawet w soboty). Na przestrzeni lat prowadzili go liczni dziennikarze, m.in. Janusz Zadura, Joanna Wąsowska, Paulina Młynarska, Adam Kuklewicz, Maciej Dowbor i inni. Od lat gospodarzami formatu byli niezmiennie Michał Bebło i Milena Sławińska.