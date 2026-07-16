Rachel Menitoff od lat jest związana z kalifornijską stacją telewizyjną KTLA 5. Reporterka 14 lipca prowadziła program, w którym, stojąc na jednej z ulic Los Angeles, mówiła o fali upałów, która dotknęła południową Kalifornię. W momencie, gdy mówiła o prognozie pogody, poczuła, że po jej ciele biega... karaluch. Jej zachowanie w tej nietypowej i niekomfortowej sytuacji uchwyciły kamery.

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Dziennikarka prowadziła program, a po jej ciele biegał karaluch

Na nagraniu telewizji KTLA 5 widać, że karaluch wleciał w kadr i wylądował na bluzce reporterki. Przez kilka sekund biegł po jej klatce piersiowej, po czym wylądował na mikrofonie, a później odleciał. W tym czasie Menitoff prowadziła swoją relację i nie zwracała uwagi na robaka. Przez cały czas prosto trzymała mikrofon i mówiła, zwrócona do obiektywu.

Do sieci trafiło jednak zakulisowe nagranie, na którym widać, że kiedy Menitoff zakończyła reportaż, zaczęła podskakiwać i potrząsać ubraniem, by pozbyć się karalucha. - Wiedziałam, że jest na mnie - powiedziała później pracownikowi stacji. Wyjaśniła też, dlaczego w żaden sposób nie reagowała na całą sytuację, zachowując zimną krew.

Wiedziałam też, że jeśli zwrócę na to uwagę, nie będę w stanie kontynuować relacji. Powiedziałam więc sobie: po prostu przetrwaj tę chwilę, a potem po prostu to strząśnij

- mówiła. - Jak na ironię, reportaż dotyczył ekstremalnych upałów, a karaluchy przyciąga ciepło, wysokie temperatury i światła naszych kamer - kontynuowała. - Było to więc idealne środowisko dla karaluchów - podsumowała z uśmiechem.

Reporterka stała się bohaterką internetu "Dajcie jej podwyżkę!"

Nagranie trafiło do sieci i stało się viralem. Internauci byli zachwyceni faktem, jak profesjonalnie zareagowała się przed kamerą Rachel Menitoff. "Dajcie jej podwyżkę! Ja na jej miejscu bym się rozdarła w tym programie na żywo", "Pełen profesjonalizm! Ja bym już biegała i krzyczała!", "Omg! Ja bym krzyczała! Nie wiem, jak udało ci się zachować spokój!", "Właśnie wtedy pokazałbym publiczności prawdziwe show" - pisali. Menitoff reagowała na te wypowiedzi. "Uwierzcie mi, NIE było łatwo zachować spokój" - napisała. Sama również opublikowała fragment z karaluchem na Instagramie, załączając do niego humorystyczny podpis "Próbował mi ukraść show".