Katarzyna Żak musi bardzo cieszyć się z powrotu "Rancza" - sześcioodcinkowej produkcji, która ukaże dalsze losy mieszkańców Wilkowyj. Aktorka już kilkukrotnie publikowała w sieci zdjęcia i nagrania z planu "Ranczo: Zemsta wiedźm". Na początku lipca zdradziła, że grała wspólne sceny z Jędrzejem Cempurą, a więc jednym ze swoich serialowych synów. Nie ukrywała przy tym, że postać Marianka Solejuka bardzo się zmieniła. Teraz pokazała, jak zmieniły się dwie charakterystyczne bohaterki "Rancza" - Klaudia Kozioł (w tej roli Marta Chodorowska) oraz Francesca Andreani-Witebska (grana przez Annę Iberszer).

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Tak zmieniły się bohaterki "Rancza"

Marta Chodorowska, która wcielała się w Klaudię Kozioł, córkę wójta, a później prezydenta RP - Pawła Kozioła, była związana z produkcją od jej pierwszych odcinków. Widzowie mogli oglądać jej kolejne przemiany, a następnie miłosne perypetie. Z kolei Anna Iberszer, grająca włoską policjantkę, a następnie żonę Witebskiego, dołączyła do produkcji w piątym sezonie (to wtedy pojawił się wątek wymiany unijnej, w wyniku której do Wilkowyj dotarli policjanci z Włoch).

Widzowie pokochali obie postaci, nic więc dziwnego, że bohaterki pojawiły się w sześcioodcinkowej kontynuacji serialu. Na ujęciach widać, że Francesca nadal jest brunetką i... nie awansowała. Na jej rękawie widnieje logo Straży Gminnej Wilkowyje, co oznacza, że nie wygryzła z posady policjanta Staśka (w tej roli Stanisław Kotecki). Za to Klaudia mocno się zmieniła. Uwagę zwraca jej nowa fryzura - bohaterka skróciła i przefarbowała włosy. Została ruda, a pasma zaczesuje do tyłu.

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Na kolejnych ujęciach widać, że Żak, Chodorowska i Iberszer grały w scenie zbiorowej z wieloma innymi aktorami "Rancza". Na planie znaleźli się m.in. Dorota Nowakowska (Celina Hadziuk), Wojciech Wysocki (Mieczysław Wezół), Sylwester Maciejewski (Maciej Solejuk), Grażyna Zielińska (Babka), Jacek Kawalec (Tomasz Witebski). Z kolei na innych ujęciach pojawia się Violetta Arlak (Halina Kozioł) i Cezary Żak (Paweł Kozioł). Ostatni z wymienionych wcieli się w rolę nie tylko biskupa, ale też prezydenta RP.