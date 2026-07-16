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Anita ze "Ślubu" zabrała głos po przejmującym nagraniu męża. "Chciałabym dawać siłę, ale teraz sama jej potrzebuję"

Adrian Szymaniak ujawnił, że dotychczasowe leczenie przestało działać i lekarze wdrożyli nowy plan terapii. Po jego szczerym wyznaniu głos zabrała Anita Szydłowska-Szymaniak.
Anita Szydłowska, Adrian Szymaniak
instagram.com/anitaczylija, instagram.com/adrian_szz

Adrian Szymaniak, uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", 14 lipca poinformował, że dotychczasowe leczenie przestało przynosić oczekiwane efekty i konieczna jest zmiana terapii. Teraz jego żona, Anita Szydłowska-Szymaniak, odniosła się do najnowszych informacji dotyczących stanu zdrowia swojego męża.

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Anita Szydłowska-Szymaniak zabrała głos po nowych informacjach o stanie zdrowia Adriana Szymaniaka

Kilka miesięcy temu u Adriana zdiagnozowano glejaka, jednego z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Od tamtej pory wspólnie z żoną przechodzi przez kolejne etapy leczenia. Teraz okazało się, że guz uodpornił się na stosowaną dotąd terapię, dlatego lekarze zdecydowali o wdrożeniu nowego planu leczenia. - Stało się tak, że guz odbił. Mimo czepka, mimo chemii, która szła w dobrym kierunku, guz po prostu jest na tyle inteligentny, na tyle odporny, że znalazł sobie odporność na tabletkę, którą przyjmuję. Więc teraz idziemy w plan B. Inna chemia we wlewach plus lek do tego. Zobaczymy, w jakim kierunku teraz pójdzie dalsze leczenie - przekazał Adrian Szymaniak.

Po jego wpisie głos zabrała również Anita Szydłowska-Szymaniak. Przyznała, że nie spodziewała się, iż mąż zdecyduje się publicznie opowiedzieć o ostatnich wydarzeniach związanych z leczeniem. Jak wyjaśniła, do tej pory starali się przeżywać wszystko z dala od mediów i skupić przede wszystkim na rodzinie oraz walce z chorobą. 

Nie spodziewałam się tego, że Adrian postanowi podzielić się ostatnimi ciężkimi przejściami. Przeżywaliśmy to wszystko w ciszy i bez rozgłosu. Najważniejsze jest zdrowie i czas z rodziną. Aktualizacja stanu zdrowia dostępna jest na linku pomagam.pl

- przekazała w mediach społecznościowych.

Anita Szydłowska-Szymaniak dziękuje za wsparcie. Emocjonalny wpis po nowych informacjach o Adrianie

Anita podziękowała także wszystkim osobom, które przesyłają rodzinie słowa wsparcia. Nie ukrywa, że obecny czas jest dla niej bardzo trudny i sama potrzebuje siły, by wspierać męża w dalszej walce z chorobą. "Dziękuję wam wszystkim za słowa wsparcia i za wyrozumiałość. Przepraszam wszystkich, chciałabym dawać siłę wszystkim, ale teraz sama jej potrzebuję. Walczymy dalej i nie poddajemy się" - napisała.

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