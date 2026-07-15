Bad Bunny wystąpił w Warszawie. Tym gestem zaskoczył fanów na PGE Narodowym

Bad Bunny, czyli tak naprawdę Benito Antonio Martínez Ocasio, zalicza się do najpopularniejszych piosenkarzy. Portorykańczyk w ostatnich latach zyskał spore grono fanów - w tym również w Polsce. Nie dziwi więc, że postanowił zagrać koncert w naszym kraju. 14 lipca pojawił się na PGE Narodowym w ramach trasy "Debi Tirar Mas Fotos World Tour" i zaśpiewał dla tysięcy fanów. W pewnym momencie zdecydował się na gest, który wielu ze zgromadzonych z pewnością zapamięta na długo.

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Bad Bunny zrobił show w Warszawie. Ten gest mógł zaskoczyć

Portorykański wokalista zadbał o to, by jego koncert był niezapomnianym doświadczeniem. Spektakularny show był nie tylko doświadczeniem muzycznym, ale również wizualnym. Bad Bunny postanowił zaskoczyć polskich fanów. Pomiędzy kolejnymi utworami zszedł do zgromadzonej przy barierkach publiki i zaczął podpisywać płyty, co wywołało spore poruszenie - to była jedna z niewielu sytuacji, by mieć ulubionego artystę na wyciągnięcie ręki. Co ciekawe, przez cały koncert muzyk zwracał się do fanów w języku hiszpańskim, co stanowiło sporą barierę językową. Nie przeszkadzało to jednak w tym, by się dobrze bawić. Na koncercie szaleli m.in. Anna Lewandowska, Maciej Kurzajewski z synem czy Maffashion.

Bad Bunny mógł liczyć na najwierniejszych fanów. Koczowali pod jego hotelem

Bad Bunny pojawił się w Polsce na dzień przed koncertem. Miał wylądować prywatnym odrzutowcem na lotnisku Warszawa-Modlin. Jeśli chodzi o nocleg, zdecydował się na luksusowy hotel Raffles Europejski Warsaw, który znajduje się w samym centrum stolicy. Fani zauważyli, że ich ulubiony artysta wjechał od tyłu budynku na podziemny garaż hotelu, przez co postanowili zgromadzić się pod hotelem. W mediach społecznościowych zaroiło się od nagrań, które przedstawiają tłumy. Wielu oczekiwało na to, że piosenkarz wyjdzie, dzięki czemu będą mogli sobie zrobić z nim zdjęcie i otrzymać autograf. Najbardziej zagorzali fani koczowali pod hotelem całą noc, skandując imię piosenkarza oraz wykonując jego najpopularniejsze utwory. "Fakt" poinformował, że Bad Bunny nie zdecydował się na wyjście do fanów.