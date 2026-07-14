Powrót na stronę główną

"Każdy rozdział kiedyś się kończy". Julia Wieniawa wydała oświadczenie

Julia Wieniawa ogłosiła na Instagramie, że fani nie zobaczą jej w nowej edycji "Mam talent". Pożegnała się z fanami.
'Każdy rozdział kiedyś się kończy'. Julia Wieniawa wydała oświadczenie
KAPIF

We wtorek, 14 lipca, gruchnęły wieści, że Julia Wieniawa zamierza odejść z "Mam talent". Informację przekazał serwis Pudelek, a teraz sama artystka postanowiła zabrać głos na Instagramie. Potwierdziła medialne doniesienia, żegnając się z widzami.

Zobacz wideo Wieniawa kibicuje Natsu. Znamy kulisy ich znajomości!

Julia Wieniawa odchodzi z "Mam talent". Zabrała głos

Julia Wieniawa opublikowała na Instagramie oficjalne oświadczenie w sprawie swojej pracy w show "Mam talent". Aktorka i piosenkarka od trzech sezonów programu zasiadała w jury. Okazuje się, że więcej nie zobaczymy jej w tej roli. "Tak, po trzech sezonach kończę swoją przygodę z 'Mam Talent'. To były trzy lata pełne emocji, wzruszeń, śmiechu i spotkań z niezwykle utalentowanymi ludźmi. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam być częścią tego programu i przeżyć tyle pięknych chwil. Dziękuję widzom za to, że byliście z nami przez ten czas. Dziękuję wszystkim uczestnikom za odwagę i serce, które zostawiali na tej scenie. I dziękuję całej ekipie - przed kamerą i za kulisami - za wspólnie spędzone sezony" - napisała.

"W życiu wszystko ma swój czas. Każdy rozdział kiedyś się kończy, żeby mógł zacząć się kolejny. Odchodzę z wdzięcznością, pięknymi wspomnieniami i ogromną ciekawością tego, co przede mną. Dziękuję za tę przygodę. Do zobaczenia" - dodała Julia Wieniawa na Instagramie.

 

Lawina komentarzy pod postem Julii Wieniawy. Tak zareagowali jej fani

Nie da się ukryć, że post Julii Wieniawy wywołał ogromne emocje wśród jej obserwatorów. Od razu ruszyli do komentowania i nie kryli swojego rozczarowania. "'Mam talent' dzieki tobie zyskał nowe życie. Twoja energia to coś niesamowitego", "Straszna szkoda, a już było wszystko tak dograne, prowadzący jury, ale tak już w życiu bywa, każdy rozdział ma swój czas", "Ale szkoda, oglądałam przede wszystkim ze względu na ciebie. Byłaś naprawdę super jurorem i tworzyliście świetna atmosferę! Wiele razy mega się uśmiałam i będzie mi ciebie mega brakować w tym programie", "Strasznie szkoda, ale miło było ciebie oglądać Julka", "Dałaś radę jako jurorka", "Czyżby fotel w 'Taniec z gwiazdami' jest dla ciebie?" - pisali fani.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/12 Figura, Zielińska, Bujakiewicz:

Quiz tylko dla bystrych. Do trzech nazwisk dopasuj imię. Większość odpadnie już w 7. pytaniu
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji