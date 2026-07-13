Wiadomo, kto zastąpi Rosiewicza w "Tańcu z gwiazdami"! Widzowie będą bardzo zaskoczeni

W związku z tym, że już jesienią ruszy kolejna edycja "Tańca z gwiazdami", Polsat ujawnia nazwiska uczestników. Jednym z nich miał być Andrzej Rosiewicz. Niedługo po ogłoszeniu go jako gwiazdy, dowiedzieliśmy się, że piosenkarz wycofał się z rywalizacji. Plany pokrzyżować mu miały problemy zdrowotne. - Stan zdrowia artysty nagle się pogorszył i lekarz nie wyraził zgody na to, aby spędzał godziny na wycieńczających treningach - przekazała Plejadzie osoba z produkcji programu. Teraz wyszło na jaw, kto ma zastąpić Rosiewicza.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabijański pokazał zbyt wiele w "Tańcu z gwiazdami"? "Mnie to rozwaliło"

"Taniec z gwiazdami". Andrzej Rosiewicz zostanie zastąpiony przez piosenkarkę

Dotychczas ogłoszono, że w zbliżającej się edycji show zobaczymy: Helenę Englert, Martę "Mandarynę" Wiśniewską, Izabelę Kunę, Matteo Brunettiego, Piotra "Gumę" Gumulca oraz Krzysztofa Kwiatkowskiego. Jeśli chodzi o trenerów tańca, z pewnością będą nimi: Magdalena Tarnowska, Sara Janicka, Daria Syta, Michał Kassin oraz Kamil Kuroczko. Jednym z choreografów będzie Jacek Jeschke. Według informacji, które przekazał portal Świat Gwiazd, w najnowszej odsłonie "Tańca z gwiazdami" ma wystąpić Kaeyra. Piosenkarka miała okazję pojawić się w 18. edycji programu, gdzie w odcinku półfinałowym wykonała utwór "Sour".

"Taniec z gwiazdami". Dojdzie do zmian w jury. Kto zastąpi Ewę Kasprzyk?

Po pięciu edycjach Ewa Kasprzyk zakończyła swoją przygodę z jury w "Tańcu z gwiazdami". Według naszych informacji, aktorka nie chciała rezygnować z tanecznego show. - Ewa dobrze czuła się w panelu jurorskim. Przecież to najpopularniejszy program rozrywkowy w Polsce. Na pewno nie chciała z tego rezygnować - mówił nasz informator. - Zadecydowano jednak, że zmiany muszą być, żeby widz nie czuł znużenia. Jury musi wzbudzać ekscytację na równi z uczestnikami - dodał. W mediach pojawiały się plotki, jakoby jej miejsce miała zająć Anna Mucha. - Cieszę się, że nieustająco jestem gorącym nazwiskiem i mogę wesprzeć promocyjnie tak wspaniały format. Wszystkie niedziele mam już zajęte - skomentowała aktorka w rozmowie z Kozaczkiem. Według medialnych doniesień miejsce Kasprzyk może zająć Agata Kulesza. Nie jest to jednak potwierdzona informacja.