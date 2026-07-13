Łukasz z 'Rolnika' psioczy na turystów z miast. Te słowa ich zabolą

Łukasz Sędrowski zasłynął dzięki udziałowi w 5. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której szukał miłości, ale nie znalazł. Od tego czasu chętnie jednak korzysta ze swojej popularności i chętnie wypowiada się na różne tematy związane z polską wsią, rolnymi gospodarstwami czy agroturystyką. Tym razem pojawił się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie narzekał na turystów z miast. Nieźle mu podpadli, bo nie przebierał w słowach.

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Łukasz z "Rolnika" narzeka na turystów, którzy pochodzą z miast. Takich słów nikt się nie spodziewał

W śniadaniówce TVP Łukasz Sędrowski pozwolił sobie na złośliwości w stosunków ludzi, którzy na co dzień mieszkają w miastach, ale decydują się przyjechać na wieś w wakacje. Wszystko przez to, że nie potrafią się zachować i nie szanują otoczenia.

- Uwielbiamy, kiedy turyści idą rodziną po całej szerokości ulicy. Uwielbiamy, kiedy wchodzą w zboże, niszcząc nam uprawy, niszczą nasz przychód. Uwielbiamy znajdować puszki po turystach z miasta. Uwielbiamy też, jak stawiają samochód na drodze, blokując nam przejazd maszyn. To po prostu jest coś wspaniałego - ironizował rolnik.

To jednak nie koniec. Łukasz Sędrowski opowiedział również o sytuacji, której był świadkiem. Usłyszał rozmowę turystów, którzy zobaczyli pastwisko ze stadem krów. - "Jezu, jaka sarenka ładna, mamo, zobacz" - zacytował i dodał: "Słuchajcie, tam jest taki cieniutki drucik z ogrodzenia. Jeśli go dotkniecie, zostanie wam to do końca życia - kpił.

Łukasz z "Rolnika" radzi, jak zachowywać się na wsi podczas wakacji i nie tylko

Łukasz Sędrowski, korzystając ze swojej obecności w śniadaniówce, zaapelował do widzów, którzy chcą przyjechać na wieś. - Zapraszamy na wieś, ale miejcie trochę kultury chociaż - powiedział. Przy okazji ujawnił zasady, które turyści powinni przestrzegać. Przede wszystkim nie powinni zostawiać śmieci i nie wchodzić na pola uprawne. Wtedy nikomu nie będą przeszkadzać. Uczestnik "Rolnika" zgodził się z prowadzącą Katarzyną Dowbor, że turyści powinni szanować posesje gospodarzy i pamiętać, że to "czyjeś pole, czyjaś łąka".