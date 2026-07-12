Stacja Polsat cały czas podgrzewa atmosferę przed nową edycją "Tańca z gwiazdami". Dotychczas dowiedzieliśmy się, że na parkiecie wystąpią: Helena Englert, Marta "Mandaryna" Wiśniewska, Matteo Brunetti, Piotr "Guma" Gumulec oraz Krzysztof Kwiatkowski. Teraz produkcja ogłosiła, że kolejną uczestniczką będzie Izabela Kuna, co wzbudziło spore poruszenie wśród widzów. Aktorka już przygotowuje się do występów. Trenowała z jedną ze zwyciężczyń programu.

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"Taniec z gwiazdami". Widzowie zachwyceni angażem Izabeli Kuny

12 lipca na profilu "Tańca z gwiazdami" pojawił się wpis, w którym ogłoszono, że kolejną uczestniczką programu będzie Izabela Kuna. To spotkało się ze sporym zachwytem ze strony internautów. "Dla Izy będę oglądać!! Można już głosować?", "Nie wiadomo, czy wygrasz, ale dla wszystkich już wygrałaś", "Już jestem fanką, świetna wiadomość!", "Jak cudownie" - możemy przeczytać w komentarzach. Wielu widzów podnosi, że do angażu aktorki przyczyniła się zwyciężczyni 15. edycji "Tańca z gwiazdami" - Vanessa Aleksander, gdyż panie prywatnie się przyjaźnią.

Co ciekawe, Iza Kuna już w marcu "przygotowywała się" do udziału w programie. Udostępniła na InstaStories nagranie, na którym miała okazję zatańczyć z Agatą Kuleszą - aktorka zwyciężyła w ósmej edycji programu. Panie szalały za kulisami podczas przygotowań do gali rozdania Orłów.

"Taniec z gwiazdami". Andrzej Rosiewicz miał wziąć udział w programie. Nagle się wycofał

26 czerwca ogłoszono, że w nowej edycji udział weźmie Andrzej Rosiewicz. To on wylansował takie przeboje jak: "Chłopcy radarowcy", "Najwięcej witaminy" oraz "Czy czuje pani cha-chę". Piosenkarz w "halo tu polsat" nie krył ekscytacji i podkreślił, że od dawna czekał na tę szansę. Jak jednak ogłoszono 10 lipca, Rosiewicz nie wystąpi w programie. Informator portalu Plejada przekazał, że wynika to z problemów zdrowotnych muzyka. - Stan zdrowia artysty nagle się pogorszył i lekarz nie wyraził zgody na to, aby spędzał godziny na wycieńczających treningach - przekazała osoba związana z produkcją tanecznego show.