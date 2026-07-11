Wrze w komentarzach po koncercie TVP w Ełku. Jeden występ wywołał skrajne emocje

Tegoroczne lato w TVP jest wyjątkowo intensywne. W każdy weekend telewizyjna ekipa przenosi się do innego miasta w Polsce, by tam przygotować i emitować koncerty w ramach cyklu "Lato z Radiem i Telewizją Polską". W sobotę, 11 lipca, wydarzenie przeniosło się do Ełku, gdzie na scenie wystąpiły takie gwiazdy, jak: Skolim, Smolasty, Natasza i Mateusz Ziółko, Kasia Kowalska, Piotr Pręgowski, Natalia Nykiel czy Zakopower. Co ciekawe, tylko jeden z występów wywołał tak duże emocje, że posypały się liczne komentarze.

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Koncert TVP w Ełku wywołał lawinę komentarzy. Poszło o ten występ

Zdjęcia i nagrania na biężąco pojawiały się na social mediach Telewizji Polskiej niemal od razu po występach artystów. Dzięki temu widzowie mogli od razu wyrazić swoje opinie. Okazuje się, że spory zachwyt wzbudziła Kasia Kowalska. "Klasa", "Kaśka podpisała pakt z diabłem, wygląda super", "Lubię tę wokalistkę, a 'Pieprz i sól' to jedna z moich ulubionych piosenek", "Wspaniale" - pisali.

Największe i skrajne emocje wbudził jednak występ Skolima. Pod nagraniami pojawiła się lawina komentarzy. Widać wyraźnie, że widzowie byli albo zachwyceni, albo zbulwersowani. "Nie ma w tym roku Lady Pank, nie ma Iry, nie ma Wilków... Tylko chłam na każdym koncercie. Sorry, ale nie czuję tego, w sensie tej muzyki", "disco polo żenada", "I to jest Lato z Radiem? Nie mam nic do tego chłopaka, ale co on ma wspólnego z Jedynką Polskie Radio?", "Katastrofa", "Skolim wypadłeś idealnie. Nie mogę się doczekać koncertu na żywo", "Skolim petarda występ", "Nasz Skolimek kochany" - pisali widzowie.

Piotr Pręgowski zapowiadał niespodziankę. Jak zareagowali widzowie?

Na scenie w Ełku pojawił się również Piotr Pręgowski, którego widzowie z pewnością kojarzą z kultowego "Rancza". W rozmowie z "Faktem" zapowiadał niespodziankę. - To jest coś w takim, że tak powiem, plażowym, bałtyckim stylu. Pomimo że teraz pogoda jest troszeczkę niesprzyjająca, mam nadzieję, że to przyniesie nadzieję oraz dobrą pogodę, taką, jaka powinna być w okresie wakacyjnym - mówił.

Niestety, jego występ nie spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów. "Tragedia", "P, playback, jakie zaskoczenie", "To się nie dzieje", "To już Skolim jest lepszy" - pisali.