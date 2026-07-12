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Tyle płacą na planie "Rancza". Można wystąpić w serialu, ale jest jeden warunek

Trwają zdjęcia do 11. sezonu "Rancza". Produkcja poszukuje statystów. Wiadomo, czego od nich oczekują i ile im zapłacą za dzień na planie.
Tyle można zarobić na planie 'Rancza'. Ruszył casting, takich ludzi szukają
Fot. Kadr z serialu 'Ranczo', reż Wojciech Adamczyk, TVP, 2006-2016.

"Ranczo" stało się w Polsce serialem kultowym. Fani już z niecierpliwością oczekują na 11. sezon produkcji, który będzie miał podtytuł "Zemsta wiedźm". Aktorzy po dekadzie ponownie wcielili się w role. Pobyt na planie relacjonowali w mediach społecznościowych m.in. Katarzyna i Cezary Żakowie, Artur Barciś, Bartek Kasprzykowski, Magdalena Waligórska-Lisiecka czy Marta Chodorowska. Już wiadomo, że producenci poszukują statystów. Mają wobec nich konkretne wymagania. Ujawniono, na jaką stawkę mogą liczyć.

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"Ranczo". Chcecie zostać statystami w serialu? Takie musicie spełnić wymagania. Tyle wam zapłacą

Zdjęcia do nowego sezonu "Rancza" trwają w najlepsze. Na facebookowej grupie dla fanów serialu ogłoszono, że produkcja poszukuje statystów, którzy wystąpią w rolach protestujących mieszkańców. Jakie trzeba spełniać wymagania? Najważniejszym był wiek. Poszukuje się bowiem zarówno mężczyzn, jak i kobiet w wieku 55 lat i powyżej. Poinformowano, że zdjęcia odbędą się 15 lipca w miejscowości pod Warszawą - nie chodzi bynajmniej o Jeruzal, który portretuje w serialu Wilkowyje.

Jak wynika z ogłoszenia, statyści spędzą na planie kilkanaście godzin - zdjęcia trwać będą bowiem od godzin porannych do około godziny 20. Ile będzie można zarobić? Stawka to 110 zł. Zastrzeżono w ogłoszeniu, że produkcja odezwie się wyłącznie do wybranych osób. 

"Ranczo". To ona ma zagrać córkę Lucy i Kusego

W serialu nie zabraknie znanych i lubianych postaci. Na ekranach ponownie zagoszczą bliźniacy Paweł i Piotr Koziołowie (Cezary Żak), Artur Czerepach (Artur Barciś), Lucy Wilska (Ilona Ostrowska) czy Kazimiera Solejukowa (Katarzyna Żak). Nie należy zapominać również o drugoplanowych postaciach. Jedną z nich jest Dorotka - córka Lucy i Kusego - wcielały się w nią bliźniaczki, Wiktoria i Weronika Kunka. Teraz wiadomo, że bohaterka nie będzie już dzieckiem. Media twierdzą, że w roli Dorotki zobaczymy Karolinę Ludwiniak. Produkcja nie potwierdziła jednak oficjalnie tych doniesień. Młoda aktorka studiowała na Royal Holloway oraz Uniwersytecie Londyńskim. Na koncie ma już wiele anglojęzycznych produkcji.

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