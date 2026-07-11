Nowe kadry z "Rancza". Tak wygląda teraz Wioletka. Internauci w szoku

Trwają zdjęcia do kontynuacji "Rancza" - "Ranczo: Zemsta wiedźm". Serial, który będzie liczył sześć odcinków, ponownie zabierze widzów do Wilkowyj i pokaże dalsze losy mieszkańców wsi. Aktorzy związani z produkcją już teraz pokazują kulisy jej powstawania. Dzięki temu niedawno mogliśmy m.in. zobaczyć, jak zmienił się Marianek Solejuk, w którego wciela się Jędrzej Cempura (więcej na ten temat TUTAJ). Teraz nowe kadry z planu serialu pokazała Magdalena Waligórska-Lisiecka, która gra ekscentryczną barmankę Wioletkę Kotecką.

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"Ranczo: Zemsta wiedźm". Najnowsze ujęcia z Wioletką zachwyciły internautów

7 lipca Magdalena Waligórska-Lisiecka opublikowała na Instagramie i na Facebooku zdjęcia, na których z filiżanką kawy w dłoni pozuje ze scenariuszem do najnowszych odcinków "Rancza". W ten sposób aktorka potwierdziła, że zobaczymy ją w produkcji (fani bali się, że aktorka może nie wystąpić, ponieważ od lat jest skonfliktowana z Arkadiuszem Naderem, który w serialu gra policjanta Staśka, jej serialowego męża).

Wygląda na to, że Waligórska-Lisiecka bardzo cieszy się, że po latach znów może wcielić się w spontaniczną Wioletkę. W ostatnich dniach publikowała w mediach społecznościowych serię ujęć z planu zdjęciowego. "Z najfajniejszym gościem z ławeczki" - podpisała fotografie, do których pozowała z serialowym Patrykiem Pietrkiem, którego gra Piotr Pręgowski. 10 lipca z kolei pokazała nagrania, na których widać, jak krokiem modelki przemierza Jeruzal, a więc serialowe Wilkowyje.

Spacer po Wilkowyjach, ale gdzie są wszyscy?

- pisała.

Nagranie, na którym widać, że jej serialowa bohaterka nadal jest fanką wściekłego różu, mocnych makijaży i ekscentrycznych fryzur podbiło serca internautów. "Wioletka to się zatrzymała w tamtych latach, piękna", "Lata lecą, wszystko się zmienia, a Wioletka dalej młoda i figurę ma tę samą", "Klasa sama w sobie" - pisali. Głos zabrała także Tamara Arciuch. "No i to jest styl!" - komplementowała. Waligórska-Lisiecka zareagowała na te miłe słowa."Od Ciebie usłyszeć coś takiego to zaszczyt" - mogliśmy przeczytać.

Magdalena Waligórska-Lisiecka i Arkadiusz Nader są skonfliktowani

Początek konfliktu Magdaleny Waligórskiej-Lisieckiej i Arkadiusza Nadera sięga 2011 roku. To wtedy aktorka miała zostać dotknięta niestosownym żartem podczas jednego ze spektakli, kiedy na monitorze wyświetlono obsceniczny materiał. "Magda stała na scenie, technik wyświetlił ten filmik na monitorze. To trwało kilka sekund, widownia niczego nie widziała. Tylko Magda. Była bardzo poruszona" - opowiadał Nader w "Twoim Imperium". Aktorka zgłosiła sprawę twórcom serialu, a Nader przeprosił ją za zaistniałą sytuację.

W 2015 roku za kulisami Teatru Nowego w Zabrzu miało dojść do ostrej wymiany zdań oraz szarpaniny. Nader twierdził, że został obrażony przez aktorkę, a następnie rzekomo zaatakowany przez jej partnera Mateusza Lisieckiego.

Podeszła i powiedziała: "A co ty tu robisz?! W*********j stąd, ch**u". Przytkało mnie, bo choć od zawsze się nie lubimy, to tego się nie spodziewałem. Nagle obok pojawił się jej facet, Mateusz. Dokonał napaści z jej współudziałem. On na szczęście trafił mnie tylko raz. Na koniec usłyszałem od niego, że nasze spotkania zawsze będą wyglądać w ten sposób i za każdym razem, jak mnie spotka, to będzie mnie bił

- mówił aktor w "Super Expressie". Po zdarzeniu na miejsce wezwano policję. Choć początkowo strony miały dojść do porozumienia, aktor trafił do szpitala, a po przeprowadzeniu obdukcji sprawą miały się zająć organy ścigania z udziałem prawnika. Waligórska-Lisiecka z kolei oskarżyła Nadera o molestowanie seksualne. Obie sprawy - domniemanego pobicia Nadera, jak i postępowanie związane z oskarżeniami o molestowanie seksualne, nękanie oraz groźby karalne - zostały umorzone przez prokuraturę.