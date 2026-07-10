Najnowsza, już 32. edycja "Tańca z gwiazdami" ma ruszyć we wrześniu. Polsat powoli odsłania karty i informuje, kogo zobaczymy na parkiecie formatu. 26 czerwca ogłoszono, że jedną z gwiazd show będzie Andrzej Rosiewicz - piosenkarz estradowy, którego Polki i Polacy doskonale znają z takich hitów, jak "Najwięcej witaminy", "Czy czuje pani cha-chę" czy "Chłopcy radarowcy". 10 lipca do sieci trafiła jednak informacja, że 82-letni satyryk nie pojawi się jednak w tanecznym programie. Teraz wiadomo, co się stało.

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"Taniec z gwiazdami" bez Andrzeja Rosiewicza

Andrzej Rosiewicz nie ukrywa radości związanej z udziałem w popularnym show. W rozmowie na antenie programu "halo tu polsat" przyznał, że na taką szansę czekał od dawna. 10 lipca w sieci pojawiły się doniesienia, że 82-latek jednak nie wystąpi w show. Jak donosi informator Plejady, to lekarz w obawie o zdrowie satyryka, miał zabronić mu udziału w show.

Stan zdrowia artysty nagle się pogorszył i lekarz nie wyraził zgody na to, aby spędzał godziny na wycieńczających treningach

- miała powiedzieć osoba związana z produkcją. Redakcja Plotka życzy panu Andrzejowi Rosiewiczowi dużo zdrowia i sił.

Przypomnijmy, że produkcja show ogłosiła dotąd, iż na parkiecie zobaczymy tym razem w roli uczestników m.in. Krzysztofa Kwiatkowskiego, Helenę Englert, Martę Mandarynę Wiśniewską, Piotra Gumulca oraz Matteo Brunettiego. Wciąż czekamy jednak na dalsze wieści dotyczące tej listy.

Tak Andrzej Rosiewicz mówił o swoim udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Jak już wspomnieliśmy Andrzej Rosiewicz jakiś czas temu był gościem w "halo tu polsat". Na antenie śniadaniówki podkreślał, że taniec od zawsze był ważną częścią jego życia. - Dla mnie to jest radość i rozkosz w tańcu. Ja, zanim zacząłem śpiewać, to najpierw zacząłem od tańca. Miałem dziewięć lat, kiedy mama zapisała mnie do zespołu tańca Dzieci Warszawy (...), a potem przez dziesięć lat tańczyłem tam. Tam wspaniałe panie poznałem. (...) A jak okazało się, nie wiedziałem, jaki jestem, ale tańczyłem tam dziesięć lat - wyznał.