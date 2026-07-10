Powrót na stronę główną

Wszytsko jasne! Wiadomo, dlaczego 82-letni Rosiewicz nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

Andrzej Rosiewicz nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Decyzja miała zapaść po wizycie satyryka u lekarza.
Andrzej Rosiewicz
Fot. KAPiF

Najnowsza, już 32. edycja "Tańca z gwiazdami" ma ruszyć we wrześniu. Polsat powoli odsłania karty i informuje, kogo zobaczymy na parkiecie formatu. 26 czerwca ogłoszono, że jedną z gwiazd show będzie Andrzej Rosiewicz -  piosenkarz estradowy, którego Polki i Polacy doskonale znają z takich hitów, jak "Najwięcej witaminy", "Czy czuje pani cha-chę" czy "Chłopcy radarowcy". 10 lipca do sieci trafiła jednak informacja, że 82-letni satyryk nie pojawi się jednak w tanecznym programie. Teraz wiadomo, co się stało. 

Zobacz wideo Aneta Zając chce wrócić do "Tańca z gwiazdami". Z kim chciałaby zatańczyć w edycji samych gwiazd?

"Taniec z gwiazdami" bez Andrzeja Rosiewicza

Andrzej Rosiewicz nie ukrywa radości związanej z udziałem w popularnym show. W rozmowie na antenie programu "halo tu polsat" przyznał, że na taką szansę czekał od dawna. 10 lipca w sieci pojawiły się doniesienia, że 82-latek jednak nie wystąpi w show. Jak donosi informator Plejady, to lekarz w obawie o zdrowie satyryka, miał zabronić mu udziału w show.

Stan zdrowia artysty nagle się pogorszył i lekarz nie wyraził zgody na to, aby spędzał godziny na wycieńczających treningach

- miała powiedzieć osoba związana z produkcją. Redakcja Plotka życzy panu Andrzejowi Rosiewiczowi dużo zdrowia i sił. 

Przypomnijmy, że produkcja show ogłosiła dotąd, iż na parkiecie zobaczymy tym razem w roli uczestników m.in. Krzysztofa Kwiatkowskiego, Helenę Englert, Martę Mandarynę Wiśniewską, Piotra Gumulca oraz Matteo Brunettiego. Wciąż czekamy jednak na dalsze wieści dotyczące tej listy. 

Tak Andrzej Rosiewicz mówił o swoim udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Jak już wspomnieliśmy Andrzej Rosiewicz jakiś czas temu był gościem w "halo tu polsat". Na antenie śniadaniówki podkreślał, że taniec od zawsze był ważną częścią jego życia. - Dla mnie to jest radość i rozkosz w tańcu. Ja, zanim zacząłem śpiewać, to najpierw zacząłem od tańca. Miałem dziewięć lat, kiedy mama zapisała mnie do zespołu tańca Dzieci Warszawy (...), a potem przez dziesięć lat tańczyłem tam. Tam wspaniałe panie poznałem. (...) A jak okazało się, nie wiedziałem, jaki jestem, ale tańczyłem tam dziesięć lat - wyznał. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/20 Aktor na zdjęciu to:

Quiz. Tych aktorów kojarzy prawie każdy. Rozpoznasz ich na zdjęciach i zdobędziesz 20 punktów?
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji