Najnowsza, już 32. edycja "Tańca z gwiazdami" ma ruszyć we wrześniu. Polsat powoli odsłania karty i informuje, kogo zobaczymy na parkiecie formatu. 26 czerwca ogłoszono, że jedną z gwiazd show będzie Andrzej Rosiewicz - piosenkarz estradowy, którego Polki i Polacy doskonale znają z takich hitów, jak "Najwięcej witaminy", "Czy czuje pani cha-chę" czy "Chłopcy radarowcy". 10 lipca do sieci trafiła jednak informacja, że 82-letni satyryk nie pojawi się jednak w tanecznym programie. Teraz wiadomo, co się stało.
Andrzej Rosiewicz nie ukrywa radości związanej z udziałem w popularnym show. W rozmowie na antenie programu "halo tu polsat" przyznał, że na taką szansę czekał od dawna. 10 lipca w sieci pojawiły się doniesienia, że 82-latek jednak nie wystąpi w show. Jak donosi informator Plejady, to lekarz w obawie o zdrowie satyryka, miał zabronić mu udziału w show.
Stan zdrowia artysty nagle się pogorszył i lekarz nie wyraził zgody na to, aby spędzał godziny na wycieńczających treningach
- miała powiedzieć osoba związana z produkcją. Redakcja Plotka życzy panu Andrzejowi Rosiewiczowi dużo zdrowia i sił.
Przypomnijmy, że produkcja show ogłosiła dotąd, iż na parkiecie zobaczymy tym razem w roli uczestników m.in. Krzysztofa Kwiatkowskiego, Helenę Englert, Martę Mandarynę Wiśniewską, Piotra Gumulca oraz Matteo Brunettiego. Wciąż czekamy jednak na dalsze wieści dotyczące tej listy.
Jak już wspomnieliśmy Andrzej Rosiewicz jakiś czas temu był gościem w "halo tu polsat". Na antenie śniadaniówki podkreślał, że taniec od zawsze był ważną częścią jego życia. - Dla mnie to jest radość i rozkosz w tańcu. Ja, zanim zacząłem śpiewać, to najpierw zacząłem od tańca. Miałem dziewięć lat, kiedy mama zapisała mnie do zespołu tańca Dzieci Warszawy (...), a potem przez dziesięć lat tańczyłem tam. Tam wspaniałe panie poznałem. (...) A jak okazało się, nie wiedziałem, jaki jestem, ale tańczyłem tam dziesięć lat - wyznał.