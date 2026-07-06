Widzowie doskonale znają ją z TVP. Teraz zadebiutowała w nowej stacji

Na rynku telewizyjnym pojawił się nowy gracz - Newsmax Polska. Stacja zaczęła nadawanie dokładnie 4 lipca o godzinie 17. Wybrana data nie była przypadkowa - emisję rozpoczęto dokładnie w 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Widzów przywitała dziennikarka, którą doskonale znają z TVP oraz Polsatu. To ona poprowadziła główny serwis informacyjny nowego kanału - "Dziennik".

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Znana dziennikarka powróciła do pracy. To ona pojawiła się na ekranach widzów Newsmax Polska

Urszula Rzepczak przywitała widzów Newsmax Polska w programie informacyjnym "Dziennik", który będzie emitowany trzykrotnie każdego dnia. - Pragniemy przedstawiać państwu najważniejsze wydarzenia i komentować je wraz z gośćmi. Komentarz wyraźnie oddzielimy od informacji. Nie będziemy zajmować stanowiska po żadnej stronie sceny politycznej i reprezentować interesów żadnej z nich, bo to widz oglądając nas i nasz rzetelny przekaz ma sobie wyrobić opinię. Będziemy przedstawiać różne punkty widzenia, syntezę i analizę wydarzeń - powiedziała na wstępie dziennikarka.

Jak informował portal Wirtualne Media, na antenie Newsmax Polska zobaczymy takie produkcje jak: "Stanowisko", "Produkcje Własne Newsmax", "Proces" czy "Pytanie dnia". Producent wykonawczy kanału przekazał serwisowi, że w paśmie porannym stacja będzie pokazywać amerykańskie filmy dokumentalne.

Kim jest Urszula Rzepczak? Przez dekadę pracowała dla Telewizji Polskiej

Urszula Rzepczak, która zaczęła współpracę z Newsmax Polska, jest doskonale znana widzom. W latach 90. XX wieku związana była z "Rzeczpospolitą", "Tygodnikiem Solidarność", a później "Nową Telewizją Warszawa". W latach 1995–2004 pracowała dla Polsatu. To tam zrealizowała programu podróżniczego "Obieżyświat". Następnie od 2005 roku była korespondentką TVP w Rzymie i w Watykanie - tę funkcję u państwowego nadawcy sprawowała przez dekadę. Później ponownie związała się z Polsatem, pozostając włoską korespondentką. W 2023 roku znów współpracowała z TVP, ale po roku odeszła. W latach 2020-2025 pracowała dla Polskiego Radia.