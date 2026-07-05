Helena Król-Kołodziey była jedną z najbardziej charakterystycznych bohaterek "Żon Hollywood". Program pokazywał codzienność mieszkających w USA Polek, które osiągnęły sukces zawodowy lub związały się z zamożnymi partnerami. Produkcja doczekała się trzech sezonów, a ostatni z nich zrealizowano w 2017 roku. Dziś celebrytka prowadzi spokojne życie w Stanach Zjednoczonych i rzadko pojawia się w mediach.

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Helena Król-Kołodziey wycofała się z mediów. Tak dziś wygląda gwiazda "Żon Hollywood"

Widzowie cenili Helenę Król-Kołodziey za bezpośredniość, poczucie humoru oraz charakterystyczne komentarze, które szybko zyskały popularność w internecie. To właśnie wtedy otrzymała przydomek "Pani Chanelowa". Jednym z najbardziej pamiętnych momentów programu była m.in. jej wypowiedź o cenach butów ("nie kupię buta za mniej niż 1500 dolara").

Choć celebrytka od lat nie udziela się w telewizji, wciąż wzbudza zainteresowanie osób, które pamiętają ją z popularnego reality show. Po zakończeniu programu Król-Kołodziey skupiła na prywatności. Na co dzień mieszka w Kalifornii i unika medialnego rozgłosu. Mimo to od czasu do czasu pojawiają się informacje o jej spotkaniach z osobami ze świata show-biznesu.

Jedno z nich miało miejsce w ubiegłym roku, kiedy w swojej rezydencji w Beverly Hills gościła projektantkę Teresę Rosati. Projektantka opublikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z wizyty, dzięki którym fani mogli zobaczyć, jak obecnie prezentuje się była gwiazda "Żon Hollywood". Zobaczycie je w naszej galerii:

Helena Król-Kołodziey wycofała się z mediów. Tak dziś wygląda gwiazda Otwórz galerię

Helena Król-Kołodziey podbiła USA - od pielęgniarki do właścicielki luksusowej marki alkoholi

Helena wyjechała do Stanów Zjednoczonych jako młoda kobieta. Na początku pracowała jako pielęgniarka, jednak z czasem postanowiła całkowicie zmienić swoją ścieżkę zawodową. Zajęła się biznesem, otwierając butik z luksusową odzieżą, a następnie stworzyła własną markę alkoholi. Jej produkty zyskały uznanie wśród zamożnych klientów, także w środowisku hollywoodzkim, co pozwoliło jej rozwinąć działalność i osiągnąć sukces.