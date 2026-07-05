"Taniec z gwiazdami" coraz chętniej ujawnia karty w związku z nadchodzącą nową edycją. Jak już wiemy, wśród uczestników zobaczymy m.in. Krzysztofa Kwiatkowskiego, Helenę Englert, Mandarynę, Andrzeja Rosiewicza, Piotra Gumulca oraz ogłoszonego 5 lipca Matteo Brunettiego. W nowej roli zobaczymy w tym sezonie za to dobrze znanego już widzom Jacka Jeschke. Tancerz poinformował właśnie, czym będzie się zajmował.

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"Taniec z gwiazdami". Jacek Jeschke spełni się w nowej roli. "Nie mogę się doczekać"

"To miał być sezon beze mnie… a jednak! W tej edycji wracam do 'Tańca z gwiazdami', ale w zupełnie nowej roli" - poinformował 5 lipca w mediach społecznościowych Jeschke. Jak się okazało, znany tancerz tym razem sprawdzi się jako choreograf! "Zostałem choreografem i ogromnie cieszę się, że nadal mogę być częścią tego wyjątkowego programu" - dodał dalej trzykrotny zwycięzca tanecznego show.

"Jestem bardzo wdzięczny za zaufanie i już nie mogę się doczekać, aż pokażemy wam efekty naszej pracy. Trzymajcie kciuki! Jak myślicie, co czeka mnie w tej nowej roli?" - dopisał na koniec Jeschke, nie kryjąc ekscytacji. Do posta dodał również zabawny filmik, na którym wystąpił wraz z żoną, Hanną Żudziewicz oraz prowadzącymi "halo tu polsat" - Agnieszką Hyży i Olkiem Sikorą.

Fani i znajomi kibicują Jackowi Jeschke. W komentarzach lawina wpisów

Pod wspomnianym wpisem w mediach społecznościowych zaroiło się od miłych komentarzy obserwatorów. Jeschke pogratulowali zarówno jego fani, jak i sławni znajomi. "Aaaaaa Jacek. Fantastycznie!" - przekazała jego była taneczna partnerka Maria Jeleniewska. "O wow! Gratulacje Jacek!" - napisała również Sandra Kubicka. "Go Jacek!" - dopisał też Maciej Pela. "Jacula z nową fuchą" - skitowała także produkcja "Tańca z gwiazdami" z oficjalnego profilu programu. "To będą top choreografie", "Gratulacje, to będzie ogień!", "Ale super, mega zdolny, sympatyczny, po prostu fajny człowiek", "Gratulacje, Jacek. Trzymamy za ciebie kciuki" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów reszty obserwatorów tancerza.