Już jesienią zobaczymy kolejną edycję "Tańca z gwiazdami". Choć nowe odcinki telewizja Polsat wyemituje dopiero za kilka tygodni, to już teraz prezentuje kolejnych uczestników show. 2 lipca ogłoszono, że na parkiecie zatańczy Krzysztof Kwiatkowski. Teraz przyszedł czas na kolejnego uczestnika, którego widzowie znają z programu "MasterChef".

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Oto nowy uczestnik "Tańca z gwiazdami". Takiego wyboru nikt się nie spodziewał

W niedzielę, 5 lipca, Polsat ogłosił, że w "Tańcu z gwiazdami" wystąpi Matteo Brunetti, finalista "MasterChefa". "Kucharz i twórca internetowy pochodzący z Włoch Matteo Brunetti dołącza do rodziny 'Tańca z Gwiazdami'. Popularność zdobył w programie kulinarnym 'Masterchef Polska', jest autorem książki z tradycyjnymi, włoskimi recepturami, a na co dzień tworzy w internecie dynamiczne, pełne humoru filmy kulinarne. Co nam zgotuje na parkiecie? Przekonamy się już wkrótce" - czytamy na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami".

W komentarzach zawrzało. Nie da się ukryć, że udział Matteo zrobił duże wrażenie na internautach. "Genialnie", "Mamma mia", "Super", "Rewelacja, już nie mogę się doczekać!", "Ooooo Mateo. Wielkie brawa i ogromne gratulacje. Już wiem, komu będę kibicować", "Hit! Już mam faworyta! Powodzenia, trzymam kciuki" - czytamy komentarze.

Kogo jeszcze zobaczymy w "Tańcu z gwiazdami"? Oto uczestnicy

Do tej pory produkcja "Tańca z gwiazdami" ujawniła sześcioro uczestników 19. edycji show. Oprócz Matteo Brunettiego na parkiecie wystąpią: Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Mandaryna, Andrzej Rosiewicz oraz Piotr Gumulec. Wiadomo także, że w jury nie zobaczymy już Ewy Kasprzyk, która występowała w pięciu edycjach. "Ewa Kasprzyk podjęła decyzję o odejściu z "Tańca z Gwiazdami" ze względu na dużą liczbę innych zobowiązań zawodowych. Aktorka zasiadała w jury najpopularniejszego show w Polsce od wiosny 2024 roku" - przekazano w poście na Instagramie.

Do tej pory nie ujawniono, kto zastąpi aktorkę. Plotkowano, że może być to Anna Mucha, która odniosła się do sprawy. - Cieszę się, że nieustająco jestem gorącym nazwiskiem i mogę wesprzeć promocyjnie tak wspaniały format. Wszystkie niedziele mam już zajęte - przekazała Kozaczkowi.