TVP zadbała w tym roku o swoich widzów. W każdy weekend oglądający mają szansę obejrzeć kolejny koncert na żywo w ramach cyklu "Lato z Radiem i Telewizją Polską". W sobotę, 4 lipca, impreza przeniosła się do Zakopanego, gdzie na scenie zaprezentowali się m.in. Majka Jeżowska, Reni Jusis, Justyna Steczkowska, Afromental, Stanisław Karpiel-Bułecka, Brathanki i Dominik Dudek. Po ich występach w mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy.

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Widzowie zachwalali tych artystów po koncercie TVP. "Co za niesamowity duet!"

Pod zdjęciami i nagraniami z występów prędko zaroiło się od wpisów widzów. Jak się okazało, najwięcej pozytywnych komentarzy zebrali m.in. Justyna Steczkowska i Stanisław Karpiel-Bułecka, którzy oprócz solowych wykonań, zaprezentowali się również w duecie. "Byliście wspaniali", "Co za niesamowity duet! Jestem pod wielkim wrażeniem", "Miód dla moich uszu", "Cudowny wykon. A w tej czerwonej sukience wygląda pani bosko!", "Przepięknie, kocham twoje wokalizy, są takie magiczne", "Cudowne to było! Jesteście boskim duetem i dodatkowo te wokale, i w ogóle wszystko, no czad!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Podobnie internauci ocenili także występ Majki Jeżowskiej. "Majka, z tobą zawsze ma się dobry humor. Uwielbiam!", "Pięknie! Taki look. Mega!", "Totalna diwa", "Super pani Majko!" - komentowali równie chętnie widzowie TVP.

To nie spodobało się widzom podczas koncertu w Zakopanem. "Odgrzewane kotlety"

Pośród wielu pochlebnych komentarzy, znalazły się również te bardziej krytyczne. Część widzów w dużej mierze zarzucała organizatorom, iż nie zadbali o nowe piosenki i hity z aktualnych list przebojów. "Potrzebne są nowe piosenki", "Trochę się nudzę", "Ileż razy można śpiewać te odgrzewane kotlety?", "Jaka stypa", "Nudy i cały czas to samo", "Już nikogo nie bawią stare i nudne piosenki" - komentowali ci mniej przychylni internauci. Więcej o koncercie "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Zakopanem znajdziecie w artykule: "Smok, cekiny i wokalny popis. Występ Steczkowskiej w TVP wzbudził skrajne emocje".