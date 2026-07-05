Dla wielu widzów na całym świecie Gloria Stuart na zawsze pozostanie starszą Rose z filmu "Titanic". Mało kto pamięta jednak, że jej kariera rozpoczęła się wiele dekad wcześniej. Aktorka była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Hollywood już w latach 30. XX wieku, a na największy sukces zawodowy musiała czekać ponad 60 lat.

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Gloria Stuart była gwiazdą "Titanica". Aktorka zachwycała urodą już w latach 30.

Gloria Stuart urodziła się 4 lipca 1910 roku w Santa Monica. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła jeszcze podczas studiów, występując na deskach teatrów. Jej uroda oraz naturalna charyzma szybko zwróciły uwagę producentów filmowych. W 1932 roku podpisała kontrakt z Universal Pictures, a w kolejnych latach regularnie pojawiała się na ekranie. Często grała w kilku produkcjach rocznie. Choć wiele z tych filmów nie jest dziś szeroko znanych, do najbardziej pamiętnych należą "Stary mroczny dom", "Niewidzialny człowiek" oraz "Pocałunek przed lustrem".

W połowie lat 40. aktorka zaczęła stopniowo ograniczać swoją działalność filmową. Zaangażowała się w prace związku zawodowego aktorów Screen Actors Guild, a później poświęciła się swojej pasji do malarstwa. Po niemal trzydziestoletniej przerwie wróciła do aktorstwa, występując okazjonalnie w produkcjach telewizyjnych i kinowych. Zobaczcie w naszej galerii, jak Gloria Stuart wyglądała w czasach swojej młodości:

Gloria Stuart była gwiazdą Otwórz galerię

Gloria Stuart wróciła do aktorstwa po 30 latach i od razu odniosła sukces. Rola w "Titanicu" przyniosła jej nominację do Oscara

Przełom nastąpił w 1997 roku, kiedy reżyser James Cameron obsadził Glorię w roli starszej Rose w filmie "Titanic". Młodszą wersję bohaterki zagrała Kate Winslet. Choć przez lata pozostawała poza światłem reflektorów, jej powrót do aktorstwa okazał się jednym z najbardziej spektakularnych w historii Hollywood. Występ w kultowym filmie został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i publiczność, a aktorka otrzymała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Tym samym została najstarszą wówczas nominowaną w historii tej kategorii. Gloria Stuart zmarła 26 września 2010 roku w wieku 100 lat.