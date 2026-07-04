"Dzień dobry TVN" wprowadza spore zmiany z okazji wakacji. Przypomnijmy, że m.in. do ekipy dołączyli niedawno Izabella Krzan i Jan Pirowski, a 25 czerwca Maciej Dowbor ogłosił, iż po dwóch latach żegna się ze śniadaniówką. "To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie" - przekazał wówczas dziennikarz. Fani programu momentalnie zaczęli zastanawiać się, kto zastąpi prezentera u boku jego dotychczasowej ekranowej partnerki, Sandry Hajduk-Popińskiej. Teraz wszystko wyszło na jaw!

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"Dzień dobry TVN" z nowymi prowadzącymi. To on poprowadził program z Sandrą Hajduk-Popińską

W sobotę, 4 lipca, widzów śniadaniówki przywitała Hajduk-Popińska, z którą tym razem pokazał się dobrze znany oglądającym Marcin Sawicki. Dziennikarz w ostatnich latach spełniał się jako reporter i autor wywiadów w programie. Był to jednak jego debiut w roli prowadzącego. Sawicki zdążył zabrać w tym temacie głos w mediach społecznościowych.

- Dzisiaj jestem w studiu "Dzień dobry TVN" i prowadzę program. To mi się rzadko zdarza. Jest to duży wysiłek, duży stres - mówił na opublikowanym w sieci nagraniu, przechadzając się po studiu programu. Co ważne, w tym wyjątkowym dniu mógł liczyć na wsparcie ekranowej towarzyszki. Dotychczasowo produkcja nie potwierdziła jednak, czy prezenterzy staną się stałą parą prowadzących.

Lawina komentarzy pod zdjęciem Sandry Hajduk-Popińskiej i Marcina Sawickiego

Tuż po opublikowaniu przez produkcję programu zdjęcia Hajduk-Popińskiej i Sawickiego w mediach społecznościowych, w sekcji komentarzy, zaroiło się od wpisów widzów. Internauci postanowili już ocenić występ nowego prowadzącego. Jak się okazało, Sawicki wypadł bardzo pozytywnie. "Tego się nie spodziewałam, klasa!", "Super fajny duet! Pan Marcin świetnie się sprawdza w roli prowadzącego", "Dobrze się go słucha i ogląda", "Bardzo pozytywny prowadzący i tworzą z Sandrą zgrany duet. Mam nadzieję, że tak pozostanie", "Duet idealny! Super połączenie", "Marcin powinien już zostać w duecie z Sandrą" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.